Párnahuzat, kímélő program és egy egyszerű szárítási módszer: ezekkel a tippekkel az ünnepek előtt könnyedén felfrissítheted a függönyöket.

Az ünnepek közeledtével sokan a függönyöket is szeretnék felfrissíteni, hiszen a tiszta textil az egész helyiség hangulatát megváltoztatja. A mosás azonban nem mindig egyszerű: a vékony, könnyen szakadó anyagok különleges bánásmódot igényelnek, a sötétítőfüggönyöknél pedig arra is figyelni kell, milyen bevonattal készültek. Néhány egyszerű trükkel nemcsak a függönyök épségét őrizheted meg, hanem a vasalást is megspórolhatod.

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Mielőtt beteszed a mosógépbe, ezt mindenképpen tedd meg

A függönymosás első lépése a címke ellenőrzése. Nem minden anyag mosható mosógépben, és még az azonos típusú textíliák között is lehetnek különbségek. Ha a kezelési útmutató kézi mosást vagy vegytisztítást ír elő, érdemes ehhez tartani magad, mert a nem megfelelő programmal könnyen összemehet vagy károsodhat az anyag.

Mosás előtt vedd le a függönyről a kampókat, csipeszeket, karikákat és minden olyan kiegészítőt, amely beleakadhat a textilbe vagy megsértheti a mosógép dobját. Ezután rázd ki alaposan a port, és ha szükséges, porszívózd át óvatosan a függönyt. Olvass még a témában 6 hangulatos őszi hobbi, ami segít legyőzni az évszakváltás okozta rosszkedvet A kedvenc gyümölcsös lakberendezési kiegészítőink a nyári időszakra 5 bevált trükk, amivel klíma nélkül is hűvös marad a felső szint 7 hiba, amitől kuckós otthon helyett zsúfolt lakásod lesz – ugye nem követed el őket?

Ne tömd tele a mosógépet: a textilnek elegendő helyre van szüksége ahhoz, hogy szabadon mozoghasson, és egyenletesen tisztuljon.

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