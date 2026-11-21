Az ünnepek közeledtével sokan a függönyöket is szeretnék felfrissíteni, hiszen a tiszta textil az egész helyiség hangulatát megváltoztatja. A mosás azonban nem mindig egyszerű: a vékony, könnyen szakadó anyagok különleges bánásmódot igényelnek, a sötétítőfüggönyöknél pedig arra is figyelni kell, milyen bevonattal készültek. Néhány egyszerű trükkel nemcsak a függönyök épségét őrizheted meg, hanem a vasalást is megspórolhatod.
Mielőtt beteszed a mosógépbe, ezt mindenképpen tedd meg
A függönymosás első lépése a címke ellenőrzése. Nem minden anyag mosható mosógépben, és még az azonos típusú textíliák között is lehetnek különbségek. Ha a kezelési útmutató kézi mosást vagy vegytisztítást ír elő, érdemes ehhez tartani magad, mert a nem megfelelő programmal könnyen összemehet vagy károsodhat az anyag.
Mosás előtt vedd le a függönyről a kampókat, csipeszeket, karikákat és minden olyan kiegészítőt, amely beleakadhat a textilbe vagy megsértheti a mosógép dobját. Ezután rázd ki alaposan a port, és ha szükséges, porszívózd át óvatosan a függönyt.
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