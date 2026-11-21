Szombat délelőtt volt, éppen a reggeli kávémat ittam, amikor megcsörrent a telefonom. A főnököm neve jelent meg a kijelzőn. Már a hívás előtt sejtettem, hogy valamilyen munkahelyi problémáról lesz szó, pedig péntek délután óta egyetlen feladatom sem volt, amely ne várhatott volna hétfőig. Mégis felvettem, ahogy az előző hétvégéken és estéken is mindig megtettem.
Amikor a munkaidő és a szabadidő összemosódik
Eleinte nem zavartak különösebben a hétvégi megkeresések. Úgy gondoltam, ha a főnökömnek szüksége van valamire, néhány percet igazán rászánhatok, hiszen hétfőn nekem is könnyebb lesz, ha nem maradnak elintézetlen ügyek. Aztán a néhány percből egyre gyakrabban lett félórás egyeztetés, az esti üzenetekből pedig rendszeres elvárás.
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