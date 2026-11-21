Egy telefonhívás, egy határozott üzenet és egy fontos felismerés: így értem el, hogy a hétvégéim ismét a pihenésről szóljanak, ne a munkáról.

Szombat délelőtt volt, éppen a reggeli kávémat ittam, amikor megcsörrent a telefonom. A főnököm neve jelent meg a kijelzőn. Már a hívás előtt sejtettem, hogy valamilyen munkahelyi problémáról lesz szó, pedig péntek délután óta egyetlen feladatom sem volt, amely ne várhatott volna hétfőig. Mégis felvettem, ahogy az előző hétvégéken és estéken is mindig megtettem.

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Amikor a munkaidő és a szabadidő összemosódik

Eleinte nem zavartak különösebben a hétvégi megkeresések. Úgy gondoltam, ha a főnökömnek szüksége van valamire, néhány percet igazán rászánhatok, hiszen hétfőn nekem is könnyebb lesz, ha nem maradnak elintézetlen ügyek. Aztán a néhány percből egyre gyakrabban lett félórás egyeztetés, az esti üzenetekből pedig rendszeres elvárás.

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