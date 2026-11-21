Felállsz az íróasztal mellől, és az első néhány lépésnél szúró, húzó érzést tapasztalsz a csípőd környékén. Mire elindulsz, a fájdalom enyhül, és folytatod a napodat, mintha mi sem történt volna. Ez a panasz sok ülőmunkát végző embernél előfordulhat, és gyakran a hosszan fenntartott testhelyzettel, az izmok merevségével vagy az ízület körüli képletek túlterhelésével függ össze. Nem minden esetben jelez komoly problémát, de fontos felismerni, mikor indokolt orvoshoz fordulni.
Mi történik a csípőddel, amikor hosszú ideig ülsz?
A csípőízületet izmok, inak, szalagok és egyéb lágyrészek veszik körül, amelyek összehangolt működése teszi lehetővé a járást és a mindennapi mozgást. Hosszas ülés közben a csípő tartósan hajlított helyzetben marad, egyes izmok és inak pedig hosszabb ideig ugyanazt a terhelést kapják. Ha kevés mozgás és rendszeres átmozgatás kíséri ezt, merevség és kellemetlen feszülés alakulhat ki.
Felálláskor a csípőnek hirtelen más mozgástartományhoz és terheléshez kell alkalmazkodnia. Ilyenkor jelentkezhet a húzó vagy szúró fájdalom, különösen akkor, ha az izmok és a környező lágyrészek már eleve érzékenyek vagy túlterheltek.
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