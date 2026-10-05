Ne hagyd üresen az ablak alatti sávot: 3 ötlet, amitől sokkal praktikusabb lesz a lakás

Szinte minden lakásban van egy fal, ami alatt hónapok óta csak egy üres sáv tátong: az ablak alatti rész. Nem elég magas egy szekrényhez, nem elég mély egy polcrendszerhez, a radiátor is ott lapul alatta, úgyhogy a legtöbben egyszerűen hagyják üresen, vagy egy-két dobozt tornyoznak rá ideiglenesen. Pedig ez a sáv, pont a fényforrás közelsége miatt, az egyik legértékesebb pont lehetne a lakásban, ha tudnánk, mit kezdjünk vele.

A probléma nem a hely hiánya, hanem az, hogy a legtöbb bútor nem erre a méretre lett tervezve. Egy szabványos ablakpárkány magassága általában 80-90 centiméter körül van, ami túl alacsony egy komód számára, de túl magas ahhoz, hogy csak egy szőnyeget tegyünk alá. Szerencsére van néhány konkrét megoldás, ami tényleg működik, és nem igényel bontást vagy nagy felfordulást.

5 apróság a fürdőszobában, amit minden vendég azonnal kiszúr A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Beépített ülőpad tárolóval

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Az egyik legnépszerűbb megoldás skandináv és angolszász lakberendezési praktikák szerint az ablak alatti beépített ülőpad, ami egyben tárolóként is funkcionál. A padot vagy asztalos készíti egyedi méretre, vagy készen vásárolható ágyneműtartós láda formájában, amit az ablak alá tolunk. A tetejére egy vastagabb, 8-10 centiméteres habszivacs párnát érdemes tenni, amit huzattal vonunk be, hogy mosható legyen.

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.