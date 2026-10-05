Ne hagyd üresen az ablak alatti sávot: 3 ötlet, amitől sokkal praktikusabb lesz a lakás

Szinte minden lakásban van egy fal, ami alatt hónapok óta csak egy üres sáv tátong: az ablak alatti rész. Nem elég magas egy szekrényhez, nem elég mély egy polcrendszerhez, a radiátor is ott lapul alatta, úgyhogy a legtöbben egyszerűen hagyják üresen, vagy egy-két dobozt tornyoznak rá ideiglenesen. Pedig ez a sáv, pont a fényforrás közelsége miatt, az egyik legértékesebb pont lehetne a lakásban, ha tudnánk, mit kezdjünk vele.
A probléma nem a hely hiánya, hanem az, hogy a legtöbb bútor nem erre a méretre lett tervezve. Egy szabványos ablakpárkány magassága általában 80-90 centiméter körül van, ami túl alacsony egy komód számára, de túl magas ahhoz, hogy csak egy szőnyeget tegyünk alá. Szerencsére van néhány konkrét megoldás, ami tényleg működik, és nem igényel bontást vagy nagy felfordulást.
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1. Beépített ülőpad tárolóval
Az egyik legnépszerűbb megoldás skandináv és angolszász lakberendezési praktikák szerint az ablak alatti beépített ülőpad, ami egyben tárolóként is funkcionál. A padot vagy asztalos készíti egyedi méretre, vagy készen vásárolható ágyneműtartós láda formájában, amit az ablak alá tolunk. A tetejére egy vastagabb, 8-10 centiméteres habszivacs párnát érdemes tenni, amit huzattal vonunk be, hogy mosható legyen.