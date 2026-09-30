5 dolog, amit SOHA ne tarts az ágyad alatt – a feng shui szerint

A feng shui és a hálótér-energetikával foglalkozó szakértők szerint viszont épp ez a szokásunk az, ami miatt sokan nyugtalanul alszunk, és reggel fáradtabban kelünk, mint ahogy lefeküdtünk. A tanítás lényege egyszerű: a hálószoba, azon belül is az ágy környéke a pihenés és feltöltődés tere kellene, hogy legyen, nem raktár. Nézzük, mi az az öt dolog, amit érdemes onnan mielőbb kipakolni.
1. Elektronikai eszközök és kábelek
A laptop, a régi telefon, a hosszabbító vagy a wifi router az ágy alatt talán a leggyakoribb hiba. A feng shui szerint az elektronikai készülékek folyamatos, alacsony frekvenciájú elektromágneses zajt árasztanak, ami megzavarja a test és az elme éjszakai regenerálódását. Nem kell hozzá ezoterikus meggyőződés ahhoz, hogy belássuk: egy bekapcsolva hagyott router zümmögése, villogása vagy akár csak a tudat, hogy alattunk kábelek hevernek, nem éppen a nyugodt alvás receptje.
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