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A vércukor-barát reggeli, ami hosszú ideig eltelít
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A vércukor-barát reggeli, ami hosszú ideig eltelít

Kende Kíra
Írta 2026.10.12.
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Folyton megéhezel reggeli után? Ez a vércukorbarát reggeli segíthet abban, hogy tovább érezd magad jóllakottnak, és kiegyensúlyozottabban induljon a napod.

Nem mindegy, mivel indítod a napot: egy jól összeállított reggeli segíthet elkerülni a délelőtti farkaséhséget és a hirtelen vércukorszint-ingadozásokat. Mutatjuk, milyen összetevőkre érdemes építened a reggelidet, ha szeretnél hosszú időre jóllakni, és közben a vércukorszintedre is odafigyelnél.

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Miért éhezünk meg másfél óra múlva

Amikor a reggeli szinte csak gyors felszívódású szénhidrátból áll, vagyis fehér kenyérből, lekvárból, cukros müzliből vagy gyümölcsléből, a vércukorszint rövid idő alatt a magasba szökik. Erre a hasnyálmirigy nagy adag inzulinnal válaszol, ami aztán túlzottan is leviszi a vércukrot. Ez a zuhanás az, amit fáradtságként, koncentrációzavarként és elsöprő, édesség utáni vágyként élünk meg. A megoldás nem az, hogy kihagyjuk a szénhidrátot, hanem hogy olyan társaságba tesszük, amely lassítja a felszívódását.

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