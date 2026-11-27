Március 15-től érhető el a NAV szja-bevallási tervezete, amelyben az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után járó adó-visszatérítés is automatikusan megjelenik. Sokan azonban meglepődve tapasztalják, hogy a feltüntetett összeg alacsonyabb a vártnál, és csak ekkor kezdenek utánajárni, mi okozhatja az eltérést. Érdemes még a bevallás véglegesítése előtt ellenőrizni az adatokat, mert egy hiányzó vagy pontatlan nyilatkozat miatt akár több tízezer forinttal is kevesebb kerülhet vissza a pénztári számlára.
Miért lehet kevesebb az adó-visszatérítés a vártnál?
Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után a tag a befizetett, illetve a jogszabály szerint figyelembe vehető összegek 20 százalékáról rendelkezhet az szja-bevallásában. A visszatérítés felső határa évente 150 ezer forint, és nem közvetlenül a bankszámlára érkezik: a NAV a megjelölt pénztári számlára utalja az összeget.
A pénztár a kiállított igazolás alapján adatot szolgáltat a NAV-nak, így a bevallási tervezetben a rendelkező nyilatkozat is automatikusan megjelenik. Az összeg tehát nem feltétlenül azt mutatja, amennyit a tag saját számításai alapján várna, hanem azt, amit a pénztár a rendelkezésére álló adatok szerint jelentett. Ha eltérés van, érdemes először a pénztári igazolást összevetni a tervezetben szereplő összeggel.
Ezek a hibák okozhatnak eltérést
Több olyan helyzet is előfordulhat, amikor a pénztártag által várt összeg és a NAV tervezetében megjelenő adatok nem egyeznek.
- A befizetések téves összesítése: nem minden, a pénztári számlán megjelenő jóváírás számítható be automatikusan a kedvezmény alapjába. A pénztári igazoláson szereplő, rendelkezésre jogosító összeget kell figyelembe venni.
- A munkáltatói befizetések figyelmen kívül hagyása: a munkáltatói hozzájárulás és bizonyos más, a tag javára teljesített befizetések is szerepelhetnek a kedvezmény alapjául szolgáló összegek között, ezért nem elegendő kizárólag a saját átutalásokat nézni.
- Több pénztári tagság: ha valaki az adóévben több önkéntes pénztárnak is tagja volt, a rendelkezésre jogosító összegeket a megfelelő igazolások alapján kell figyelembe venni. A bevallásban azonban meg kell jelölni, melyik pénztárhoz kéri a NAV-tól az összeg átutalását.
- Hibás vagy hiányos adatszolgáltatás: ha a pénztár téves adatot továbbított, az eltérés a bevallási tervezetben is megjelenhet. Ilyenkor a pénztártól kell kérni az adatok ellenőrzését és szükség esetén a javítását.
Fontos, hogy az önkéntes pénztári rendelkezésnél a 150 ezer forintos éves felső határra is figyelni kell. Ha valaki többféle önkéntes pénztári megtakarítással rendelkezik, ezek után együttesen sem kaphat ennél magasabb összeget ezen a jogcímen.
Mit ellenőrizz a NAV bevallási tervezetében?
A pénztár minden évben igazolást állít ki a tag részére az előző évi befizetésekről és a rendelkezésre jogosító összegekről. Ezt az igazolást nem kell beküldeni a NAV-hoz, de érdemes összevetni a bevallási tervezetben szereplő adatokkal.
Különösen fontos ellenőrizni a pénztár nevét, a tag adatait, valamint a kedvezmény alapjául szolgáló összeget. Ha több pénztári tagságod is van, mindegyik érintett pénztártól érdemes beszerezni az igazolást. Azt is nézd meg, hogy a megfelelő pénztárat jelölted-e meg a visszatérítés fogadására.
Mi a teendő, ha már kevesebb pénzt utaltak vissza?
Ha a bevallás véglegesítése után derül ki, hogy kevesebb adó-visszatérítésről rendelkeztél, mint amennyire jogosult lettél volna, még nem feltétlenül veszett el a különbözet. Elsőként kérd a pénztártól az adatszolgáltatás ellenőrzését, és tisztázd, hogy a NAV-hoz továbbított adatok megfelelnek-e az éves igazolásnak.
Ha hibás adat került a bevallásba, vagy kimaradt egy jogosultságot érintő tétel, önellenőrzéssel lehet módosítani a már benyújtott szja-bevallást. Ehhez az eSZJA-felületen is rendelkezésre áll az önellenőrzést támogató funkció. Ha a javítás alapján további összeg jár vissza, a módosított bevallásban a kiutalásról is rendelkezni kell.
Így előzheted meg, hogy jövőre kevesebb pénzt kapj vissza
A legegyszerűbb megoldás, ha nem csak elfogadod a NAV által készített bevallási tervezetet, hanem összeveted a pénztártól kapott igazolással is. Ha év közben pénztárat váltottál, több helyre fizettél be, vagy a munkáltatód is hozzájárult a megtakarításodhoz, különösen fontos, hogy minden érintett adatot ellenőrizz.
A pénztári igazolás és a NAV tervezetének összehasonlítása néhány percet vesz igénybe, de segíthet abban, hogy ne maradjon kihasználatlanul egyetlen forintnyi jogos adó-visszatérítés sem.
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