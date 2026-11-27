Szereti az unokáit, de nem akar minden hétvégén gyerekfelügyelő lenni. Végül őszintén elmondta a lányának, mit érez.

Amikor a lányomnak gyerekei születtek, természetesnek vettem, hogy sokat segítek majd neki. Szívesen vittem el az unokáimat a játszótérre, sütöttem velük süteményt, és örültem, ha nálam aludtak. Arra azonban nem számítottam, hogy idővel minden hétvégém automatikusan a gyerekfelügyeletről fog szólni. Egy darabig nem mertem szóvá tenni, mert nem akartam, hogy a lányom azt higgye, nem szeretek az unokáimmal lenni.

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Egy idő után már nem is kérdezte, ráérek-e

Az egész eleinte teljesen ártatlanul kezdődött. Lujza és a férje néha megkértek, hogy vigyázzak a gyerekekre, amíg elintéznek valamit, vagy kettesben töltenek néhány órát. Szívesen vállaltam, hiszen tudom, milyen nehéz két kisgyerek mellett egy kis szabadidőt találni. Aztán egyre gyakoribbak lettek a hétvégi látogatások, és hamarosan kialakult egy olyan rendszer, amelyben a szombat és a vasárnap szinte automatikusan az unokáimé lett.

A lányom péntek este telefonált, hogy másnap mikor hozzák a gyerekeket, vagy egyszerűen csak írt egy üzenetet, hogy vasárnap délutánig nálam lesznek. Ritkán kérdezte meg, hogy van-e már programom. Én pedig többnyire nem mondtam nemet, mert nem akartam csalódást okozni neki. Közben viszont egyre többször maradtak el a saját terveim. A barátnőimmel szervezett találkozókat halogattam, a férjemmel tervezett kirándulásokat pedig sokszor inkább el sem kezdtük megszervezni. Olvass még a témában Melyik égitest vonz a legjobban? Megmutatjuk, mi mozgatja a személyiségedet Ezt hozza 2026. november 13. a numerológia szerint: befelé fordulás és elcsendesedés „Értetlenül nézett, amikor beleszóltam a beszélgetésbe” – A férfiak úgy szeretik a nőket, ha láthatatlanok Téli vita a termosztát körül: miért érzi hidegebbnek a lakást az egyikünk?

Szeretem az unokáimat, de én is szeretnék pihenni A legnehezebb az volt, hogy közben egyre inkább bűntudatom lett, amiért néha egyáltalán nem volt kedvem a hétvégi gyerekzsivajhoz. Hatvanévesen már nem ugyanannyi energiám van, mint amikor a saját gyerekeimet neveltem. Hétköznap dolgozom, intézem a háztartást, és nekem is jólesik, ha szombat reggel nem kell korán kelnem, nem kell ebédet főznöm négy emberre, és nem kell egész nap a gyerekek után szaladgálnom. Egyik pénteken különösen rosszul esett, amikor a lányom közölte, hogy másnap reggel kilenckor hozza a két gyereket, mert a férjével programjuk van. Éppen akkor beszéltem meg a férjemmel, hogy végre elmegyünk egy egész napos kirándulásra. Amikor mondtam Lujzának, hogy most nem tudom vállalni, csalódottan sóhajtott, és megkérdezte, nem lehetne-e mégis megoldani. Végül megint én engedtem. Nem azért, mert nem szeretem őket, hanem mert a saját életemről sem szeretnék lemondani. Először megsértődött, amikor nemet mondtam A következő alkalommal, amikor Lujza ismét a hétvégi terveikről kezdett beszélni, úgy döntöttem, nem kerülgetem tovább a témát. Nyugodtan elmondtam neki, hogy örömmel segítek, ha előre megbeszéljük, de nem szeretném, ha természetesnek venné, hogy minden szombaton és vasárnap rendelkezésre állok. Azt is hozzátettem, hogy nekem is szükségem van pihenésre, közös programokra a férjemmel, és olyan hétvégékre, amikor egyszerűen csak azt csinálom, amihez kedvem van. Lujza először láthatóan megsértődött. Azt mondta, nem gondolta volna, hogy ennyire tehernek érzem az unokáimat, hiszen ő csak azt szeretné, ha a gyerekek sok időt töltenének velem. Ez nagyon rosszul esett, mert éppen az ellenkezőjét próbáltam elmagyarázni neki. Aztán elmondtam neki, hogy attól még, hogy nagymama vagyok, nem szűntek meg a saját igényeim és terveim. Nem szeretnék minden alkalommal magyarázkodni, ha egyszerűen csak otthon akarok maradni, vagy elutaznék a férjemmel. Megkértem, hogy ezentúl előbb kérdezzen meg, és fogadja el azt is, ha valamelyik hétvégén nemet mondok. Ma már sokkal jobban működik a kapcsolatunk Az első néhány alkalommal még éreztem a lányomon a sértettséget, és volt olyan hétvége, amikor újra megpróbált rábeszélni a gyerekfelügyeletre. Én azonban most már következetesebb vagyok. Ha ráérek, örömmel vállalom az unokáimat, ha pedig más programom van, ezt minden különösebb bűntudat nélkül megmondom. A lányom is kezdte megérteni, hogy nem várhatja el tőlem a folyamatos rendelkezésre állást. Ma már előre egyeztetünk, és a hétvégi segítség valóban segítség, nem pedig előre lefoglalt kötelesség. Sőt, azt vettem észre, hogy amikor együtt vagyunk, én is sokkal türelmesebb és felszabadultabb vagyok. A nagymamaság számomra öröm, nem munkaidőn kívüli második állás. Szeretném, ha az unokáim úgy emlékeznének rám, mint arra a nagymamára, aki mindig örömmel várta őket, nem pedig arra, aki kötelességből töltötte velük a hétvégéit.

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