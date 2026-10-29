október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
október 29. Nárcisz napja Ma: 17°C Holnap: 15°C ☁️
Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely...

Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki

Fehér Dia
Írta 2026.10.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan visznek virágot szeretteik sírjára, de nem mindig könnyű eldönteni, melyik növény illik leginkább az alkalomhoz.

Van, amelyik a mély gyászt, más az örök szeretetet vagy éppen a hálát és az elengedést jelképezi. Ha idén a megszokott csokor helyett valami személyesebbet választanál, érdemes a virágok jelentését is figyelembe venned.

5 csillagjegy, akire október végén rámosolyog a szerencse

1. Fehér krizantém – a tisztelet és a gyász jelképe

A krizantém szinte összeforrt a november eleji temetőlátogatással, és nem véletlenül: Magyarországon és Európa számos országában a megemlékezés egyik legjellemzőbb virága. A fehér változat különösen jól illik a csendes, visszafogott búcsúhoz, hiszen a tisztaságot, a tiszteletet és az emlékezést is kifejezheti.

Ha nem szeretnél túl színes vagy feltűnő kompozíciót, néhány fehér krizantém egyszerű, mégis méltó választás. Vágott virágként és cserepes változatban is beszerezheted, utóbbi pedig megfelelő gondozással tovább díszítheti a sírt.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akinek páratlan a lelki ereje

Ezeket olvassák most

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki

Mit vigyél a temetőbe? 7 virág, amely más-más érzelmet fejez ki

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

3 csillagjegy, akinek novemberben végre megtérül a kemény munkája

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt

3 csillagjegy, aki nagyon jól be tudja osztani a pénzt

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.