Vajon mit árul el rólad a születési hónapod, ha párkapcsolati hűségről van szó? Nézd meg, melyik hónap szülöttei ragaszkodnak a leginkább a társukhoz!

Van, aki egy életen át ugyanazt a parfümöt veszi, ugyanoda jár nyaralni, és ugyanahhoz az emberhez ragaszkodik, még akkor is, ha közben sok minden megváltozik. A hűség nem kizárólag párkapcsolati kérdés, hanem arról is árulkodik, hogyan viszonyulunk az emberekhez, az ígéreteinkhez és az érzelmi kötődéseinkhez. A születési hónapod alapján érdekes képet kaphatsz arról, milyen típusba tartozol.

Természetesen nem a naptár dönti el, kiből lesz hűséges partner. Inkább arról van szó, hogy bizonyos hónapokhoz társított személyiségjegyek az érzelmi kötődéseinkben és a kapcsolatainkban is megmutatkozhatnak.

A januáriak lassan nyílnak meg, de ha egyszer letették a voksukat valaki mellett, nehezen tántoríthatók el. Számukra a hűség elsősorban elvi kérdés: amit megígértek, ahhoz igyekeznek tartani magukat akkor is, amikor nehezebb időszakon mennek keresztül. Nem feltétlenül nagy romantikus gesztusokkal mutatják ki az elköteleződésüket, inkább a mindennapi megbízhatóságukkal. Olvass még a témában „Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel Fesztivál, vitorlás, videójáték és még 7 ártatlannak tűnő hobbi, ami több kapcsolatot tesz tönkre, mint gondolnád „Miért csak akkor akar segíteni, amikor már kikészültem?!” – nők történetei az együttélésről Ezt hozza 2026. november 10. a numerológia szerint: stabilitás és rend

Február A februáriak egyszerre vágynak szabadságra és mély érzelmi kapcsolódásra. Sokan félreérthetik a függetlenség iránti igényüket, pedig ha megtalálják azt az embert, aki mellett önmaguk lehetnek, meglepően kitartó partnerré válnak. Számukra a hűség nem korlátozás, hanem tudatos választás, amelyet nem külső elvárások, hanem valódi érzelmek tartanak életben. Március A márciusiak érzékeny, érzelmes típusok, akik mélyen kötődnek azokhoz, akiket közel engednek magukhoz. Egy kapcsolatban sokat adnak magukból, és nehezen viselik, ha eltávolodnak a másiktól. A hűségük egyik legfontosabb jele, hogy a nehéz időszakokban sem adják fel könnyen, inkább megpróbálják helyrehozni azt, ami elromlott.

Április A tüzes, határozott áprilisiak gyorsan lelkesednek, és ha valakit megszeretnek, azt intenzíven élik meg. Nem szeretik a bizonytalanságot és a játszmákat, ezért egyértelmű elköteleződést várnak a partnerüktől is. Hűségük szenvedélyes és egyenes, de ha egyszer súlyosan csalódnak, nehezen lehet visszaszerezni a bizalmukat. Május Az érzéki, ragaszkodó májusiak számára a biztonság és az állandóság különösen fontos. Nehezen engedik el azokat, akiket egyszer megszerettek, és sokszor akkor is próbálnak kitartani egy kapcsolat mellett, amikor már komoly problémák jelentkeznek. Hűségük mélyen gyökerezik az érzelmi kötődésben, de néha érdemes különbséget tenniük a valódi szerelem és a megszokás között.

Június A júniusiak társaságkedvelő, kíváncsi emberek, akiknek fontos, hogy a párjukkal szellemileg is egymásra hangolódjanak. Szeretik a változatosságot és az izgalmas beszélgetéseket, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának hosszú távon elköteleződni. A hűségük alapja a szellemi és érzelmi összhang: akkor érzik igazán jól magukat egy kapcsolatban, ha a társuk egyszerre a szerelmük és a legjobb beszélgetőpartnerük. Július A júliusiak számára az érzelmi biztonság és a családias légkör kiemelten fontos. Ha megtalálják azt az embert, aki mellett otthon érzik magukat, mindent megtesznek azért, hogy megőrizzék a kapcsolatot. Hűségük gyakran apró, mindennapi gesztusokban mutatkozik meg: figyelnek, gondoskodnak, és a nehézségek idején is a társuk mellett állnak.

Augusztus Az augusztusiak büszke, határozott személyiségek, akik pontosan tudják, mit várnak egy párkapcsolattól. Nagylelkűen szeretnek, és ha elköteleződnek, sok figyelmet és energiát fordítanak a másikra. Ugyanakkor számukra is fontos a kölcsönösség: akkor tudnak igazán hűségesen kitartani, ha ők is megbecsülést és elismerést kapnak. Szeptember A szeptemberiek megfontoltak és alaposak, ezért nem szívesen ugranak fejest egy kapcsolatba anélkül, hogy megismernék a másikat. Ha viszont egyszer elköteleződnek, komolyan veszik a döntésüket, és hosszú távon is igyekeznek építeni a közös jövőt. Számukra a hűség a megbízhatóságban és a következetességben mutatkozik meg, nem az üres ígéretekben.

Október Az októberiek harmóniára és kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekednek. Hajlandók kompromisszumokat kötni, meghallgatják a másik fél szempontjait, és sokat tesznek azért, hogy megőrizzék a békét. Hűségük egyik legnagyobb erőssége, hogy nemcsak a szép időszakokban, hanem a konfliktusok idején is keresik a közös megoldást. Arra azonban nekik is figyelniük kell, hogy az alkalmazkodás közben ne veszítsék el önmagukat. November A novemberiek mély érzésű, intenzív személyiségek, akik nem engednek közel magukhoz akárkit. Ha azonban valaki elnyeri a bizalmukat, rendkívül erős köteléket alakíthatnak ki vele. Nem feltétlenül beszélnek sokat az érzéseikről, inkább a tetteikkel bizonyítanak. A hűségük leginkább a bizalomhoz és a mély érzelmi kötődéshez kapcsolódik, ezért az árulást különösen nehezen viselik.