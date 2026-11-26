Három tétel volt a kosaramban, és már a fizetés gombnál tartottam. Egy távirányítós autó, egy építőkészlet azzal a felirattal, hogy „6 éves kortól”, és egy pizsama rénszarvasokkal, mert a tavalyi már rövid volt Marcinak. Aztán valamiért mégis becsuktam a laptopot, és arra gondoltam, megkérdezem őt magát. Hat és fél éves, beszélni pedig jobban tud, mint sok felnőtt, akit ismerek.

Pénteken jött hozzám, ahogy szokott, mert a lányom, Dóri, ilyenkor tovább dolgozik, és én megyek érte az óvodába. Hazafelé a boltnál megálltunk kiflit venni, ő pedig végigtapogatta a csokimikulásokat, hogy melyik az, amelyiknek nincs eltörve a feje. Otthon felült a konyhapultra, a lábát lógázta, és én feltettem a kérdést, úgy mellékesen, miközben a kiflit szeleteltem: mit kér idén a Mikulástól?

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Azt mondta, gondolkodik. Meg kell szokni nála a hallgatást, mert ez tényleg gondolkodást jelent, nem udvariaskodást. Eltelt vagy fél perc, közben a hűtő kattogott egyet, aztán annyit mondott: „Azt, hogy itt aludhassak, amikor nem kell oviba menni. De úgy igaziból, ne csak este, amíg anya megjön.”

Megkérdeztem, hogy ezt hogy hozza a Mikulás, mert ez nem fér a csizmába. Erre azt felelte, hogy a Mikulás tehet a csizmába egy papírt, amin az van, hogy szabad. Mert nálam mindig olyan, mintha sietni kéne. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás A November Theory szerint ebben a hónapban az emberek vagy összeköltöznek, vagy szakítanak – és mi lesz a többiekkel? „A hangjuk, az illatuk, az empátiájuk” – Férfiakat kérdeztünk, mi a kedvencük a nőkkel kapcsolatban Megkönnyebbülés, harag, közöny: a gyász legsötétebb arcai, amikről társadalmi szinten sem beszélünk

Ezt a mondatot azóta is sokat forgatom a fejemben. Nálam mindig olyan, mintha sietni kéne. Nem vádként mondta, nem is szomorúan, csak megállapította, ahogy az időjárást szokás. És igaza volt. Ott áll a pult mellett a táskám, mert fél hatkor jön Dóri. Fürdés nincs, mert otthon fürdik. Mesét se mindig olvasunk, mert addigra már kabátban vagyunk. Két és fél óra hetente, ami jórészt az intéznivalókkal és az indulás szervezésével megy el. Este felhívtam Dórit. Nem azzal kezdtem, hogy milyen megható, amit a fia mondott, mert tudom, hogy egy dolgozó anyának ez a mondat szúr, nem simogat. Azt kérdeztem, mit szólna, ha minden második hétvégén nálam aludna Marci, péntek estétől szombat délutánig. Csend volt a vonal túloldalán, aztán annyit mondott: „Anya, erre két éve várok, csak nem mertem kérni.” Ez nekem új volt. Azt hittem, ő az, aki nem akarja elengedni. Kiderült, hogy ő meg azt hitte, nekem sok lenne. Így mentünk el egymás mellett két éven át, mindketten a másikat kímélve. Az ajándéklistát átírtam. A távirányítós autó kikerült belőle, mert amikor rákérdeztem, Marci annyit mondott: „az jó, de az akksi mindig lemerül”. Maradt a pizsama, mert a tavalyi tényleg rövid lett, és bekerült az autó helyére egy gyerekméretű ágyneműhuzat, amire ő választhatta ki a mintát, meg egy fogkefe, ami itt marad nálam a polcon, a sajátom mellett. Vettem egy kis sámlit is a fürdőszobába, hogy elérje a mosdót. Nem ajándéknak szánom, csak kell. Az építőkészletet viszont megtartottam, mert azt mégis szeretné, és mert nem akarok abba a hibába esni, hogy most hirtelen minden ajándékot jelképpé nevezek ki. Egy hatéves örül a dobozos dolgoknak. Csak nem az a legfontosabb neki. A Mikulás-csizmába pedig tényleg kerül egy papír. Ráírtam, hogy szabad. Alá azt, hogy mikortól, mert ő most tanul olvasni, és a számokat már biztosan ismeri. Dóri szerint túlbonyolítom, de ismerem őt: tudom, hogy végül ő lesz az, aki emlékbe elteszi a cetlit. Azt még mindig nem tudom eldönteni, hogy ez most szép történet-e, vagy inkább olyan, amit szégyellnem kéne. Hogy kellett hozzá egy hatéves és egy kérdés, amit véletlenül tettem fel, miközben kiflit szeleteltem.

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