Előfordul, hogy csak idő múltán derül ki, hogy valami alapvetően nincs rendben a párunkkal. Ezek az olvasók megosztották, mikor jöttek rá, hogy baj van a fejben...

Előfordul, hogy későn derül ki, hogy baj van a fejben…

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó

Véső

Arra mentem haza, hogy a srác a kádban ül és épp a nevemet vési bele késsel a vádlijába. Minden tiszta vér volt. Amikor elszörnyedve kérdeztem, hogy mégis mit csinál, azt mondta, nagyon hiányoztam neki egész nap és ezt akarta megmutatni.

Vészjelző

Amikor az első randi után arra keltem reggel 7-kor, hogy jött tőle 45 üzenet és 37 nem fogadott hívás. Olvass még a témában Grincs vagy angyal? Ezekkel a csillagjegyekkel a legkönnyebb és a legnehezebb együtt karácsonyozni Az EU szerint a TikTok veszélyezteti a mentális egészségünket – De miért egy platformtól várjuk, hogy tegyen ez ellen? Már az is red flag, ha valaki nem jár terápiára? Téli vita a termosztát körül: miért érzi hidegebbnek a lakást az egyikünk?

Haszonleső

Amikor egy hónapja voltunk együtt és a lány egy laza hétköznap este kifejtette, hogy ő csak olyan embereket tart az életében, akik valahogy a hasznára vannak. Kértem, hogy ezt fejtse ki, és elmondta, hogy minden ismerőse egy eszköz az életében, és ha valaki már nem teljesíti azt, amire ő „tartja”, akkor azonnal megszakítja vele a kapcsolatot.

Hogy mi? Amikor a munkanapom közepén ezt az üzenetet kaptam tőle: „A macskád megint megkarmolt, ezért elvittem a menhelyre." Ünnep Egymással veszítettük el a szüzességünket és csak pár hónapig jártunk, de azóta minden évben küld egy üzenetet az évfordulón, ami így szól: „Ma x éve veszítettük el a szüzességünket, puszi!" Már 15 éve csinálja ezt, pedig sosem válaszolok neki. A klinika Amikor a lány megkért, hogy vigyem el egy meddőségi klinikára, mert ő már két hónapja lyukasztgatja ki az óvszereinket, de még nem esett teherbe. Két hónapja voltunk együtt! Túlreagálva Amikor végigment a telefonomban az összes üzeneten, amíg nem talált egyet egy nő kollégámtól, amiben az állt, hogy nem cserélünk-e műszakot. Sírva ordított, hogy tudta, hogy megcsalom, majd berohant a fürdőbe és a borotvámmal megpróbálta felvágni az ereit. Aggály Amikor először ittunk együtt és a csaj részegen elkezdett fojtogatni, de nem szexuálisan, hanem véresen komolyan. Miután szakítottam vele, azt híresztelte, hogy megerőszakoltam és távoltartási végzése van ellenem. Kamu Amikor kiderült, hogy nem is rákos, csak nekem hazudta ezt, hogy ne hagyjam el. Ijedelem Azt hittük terhes, de végül nem volt az, így megkönnyebbültünk. Azt mondta, örül, hogy nem vár babát, mert akkor el kellett volna hagynia engem és hiányoztam volna neki. Amikor értetlenül bámultam rá, elmagyarázta, hogy ha ő valaha teherbe esik, akkor azonnal szakítani fog az apával, mert a gyereknek csak az anyjára van szüksége, és egy apa nem más, mint felesleges stresszforrás. Psycho Amikor vacsora közben arról kezdett beszélni, hogy ő szívesen megölne egy embert, csak hogy „kipróbálja, milyen az." Amikor látta, milyen arccal nézek rá, igyekezett megnyugtatni: „Ne aggódj, természetesen nem ismerőst nyírnék ki, hanem csak valami hajléktalant." Érthetetlen Amikor szakítottam vele – mert kiderült, hogy a járásunk alatt neki gyereke lett egy másik nőtől – ő pedig értetlenkedett, hogy miért „fújom fel a dolgot." „Mindig jól bántam veled, nem értem, hogy ez az apróság miért akaszt ki ennyire. Csak úgy teszünk, mintha nem történt volna meg és minden megy tovább, nem kell hisztizni..." Dilemma Amikor megkérdezte, hogy mit választanék: levágom az egyik lábam, vagy megtarthatom a lábam, de akkor elveszítem őt. Lencsevacsora Az exem eldobhatós kontaktlencsét hordott, olyat, amit csak egy napig használ az ember, aztán kidobja. Egyik este pont szemtanúja voltam, ahogy kivette a lágy lencséket a szeméből és a szájába tette őket. Egészen addig azt hittem, hogy ő esténként rágózik lefekvés előtt, de nem. A kontaktlencséket ette, mert „lusta volt őket kidobni."

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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