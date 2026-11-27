Hét darab moziiegy van a konyhai fiókban, mind a hét felhasználatlan. Nem azért tartom meg őket, hogy valami drámai pillanatban az orra alá dugjam, hanem mert mindig elfelejtem kidobni, aztán amikor rájuk nézek, mindig ugyanaz az érzés fut át rajtam: megint egyedül ültem a kocsiban a parkolóházban, és azt írtam neki, hogy „semmi baj, majd legközelebb”.

Dóri a legrégebbi barátnőm. Tizennégy éves korunk óta ismerjük egymást, tudja, hogy milyen volt az apám temetése, és én tudom, hogy mit mondott neki az első főnöke, amitől két évig nem mert jelentkezni előléptetésre. Nem valami felszínes ismeretségről beszélek. Pont ezért volt annyira nehéz észrevenni, hogy valami évek óta nem stimmel.

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A minta mindig ugyanaz volt. Megbeszéltük, hogy elmegyünk valahová, én lefoglaltam az asztalt vagy megvettem a jegyeket, aztán két órával a találkozó előtt jött az üzenet. Néha a munka, néha a fáradtság, néha a gyereke, néha csak annyi, hogy „bocsi, ma nem bírom”. Egyszer már a vendéglőben ültem, a pincér kétszer is odajött megkérdezni, hogy várok-e még valakit. Azt mondtam, mindjárt jön, pedig a lemondó üzenet már ott volt a telefonomon, csak nem akartam rögtön felállni és hazamenni. Aztán rendeltem egy levest, megettem, és fizettem.

Amit én csináltam utána, az a legérdekesebb az egészben: azonnal szerveztem egy újat. Még aznap este. Mintha az lenne a feladatom, hogy a lemondott programot pótoljam, és ne maradjon el a találkozás. Küldtem neki három időpontot, kerestem egy kiállítást, ami biztosan érdekli, átírtam a saját hétvégémet, hogy neki jó legyen. Évekig ezt csináltam, és közben azt hittem, hogy ez a kitartás. Hogy ilyen egy jó barát. Olvass még a témában Melyik belső archetípus irányítja a döntéseidet? Válassz egy szimbólumot, és kiderül Örök optimisták és igazságkeresők: ezért nézhetünk fel a Nyilas jegy szülötteire Nem rég még egyesével töltöttem az adventi naptár ablakait – idén egy rendeléssel letudtam a projektet „Nem próbált jó anya lenni, csak annak akart tűnni” – nárcisztikus szülők és szokásaik

Tavaly ősszel az unokatestvérem, Kati kérdezte meg tőlem a konyhájában, miközben almát hámozott, hogy tulajdonképpen hányszor találkoztam Dórival az elmúlt évben. Elkezdtem sorolni, és a harmadiknál elakadtam. Három alkalom. Ebből egy a születésnapja volt, amire én mentem el hozzá. Azt mondtam Katinak, hogy Dórinak nagyon nehéz éve volt. Kati bólintott, és nem mondott semmit, csak tovább hámozta az almát, és ez a csend rosszabb volt, mintha vitatkozott volna.

Ezt a kérdést körülbelül egy hónapig forgattam magamban, mire ki mertem mondani hangosan, akkor is csak a férjemnek, a mosogatónál állva. Mert addig mindig arra figyeltem, hogy miért mondta le. És a miértre mindig volt elfogadható válasz. Nem vettem észre, hogy a kapcsolat teljes karbantartása rajtam volt. Én találtam ki, én szerveztem, én engedtem el, én kezdtem elölről. Idén nem szerveztem újat. Nem jelentettem be, nem írtam drámai üzenetet, nem adtam ultimátumot. Egyszerűen amikor megint jött a lemondás, azt válaszoltam, hogy értem, vigyázzon magára. És nem írtam utána, hogy „akkor jövő héten?”. Letettem a telefont az asztalra, és bementem a nappaliba. Az első két hét kifejezetten rossz volt. Mindennap arra gondoltam, hogy lehet, hogy most tönkreteszem a legrégebbi barátságomat egy hiúsági kérdés miatt. Ötször kezdtem el megírni neki, hogy mikor érne rá. Egyszer meg is írtam, de nem küldtem el. Aztán majdnem öt hét telt el. Semmi. Nem jött üzenet, nem jött hívás. Ez volt az, ami a legjobban megviselt, nem a lemondások. Hogy ha én nem nyúlok a kapcsolathoz, akkor az egyszerűen megáll, és hetekig nem történik benne semmi. Végül ő írt. Nem bocsánatkérés volt, hanem egy fotó egy könyvről, amit annak idején én adtam neki. Alatta annyi: „gondoltam rád”. Néztem a telefont a buszon, és nem tudtam, hogy most örülök-e, vagy dühös vagyok. Azt hiszem, mind a kettő. Visszaírtam neki, aztán fel is hívtam, és megkérdeztem, hogy van. Rendesen beszélgettünk, vagy negyven percet, és a végén azt mondta, hogy hiányoztam. Nem mondta, hogy találkozzunk. Én sem mondtam. Letettük, és nehéz volt megállnom, hogy ne én legyek az, aki kitalálja a következő lépést. Azóta kétszer láttam. Mind a kétszer ő hívott, mind a kétszer eljött. Fogalmam sincs, hogy ez azért van-e, mert megértett valamit, vagy csak azért, mert éppen könnyebb időszaka van. A hét mozijegy még mindig a fiókban van. Nem dobtam ki, de újat sem vettem.

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