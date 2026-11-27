A fogmosásnál mondtam ki. Nem a sötétben, nem utána, nem bor mellett – hanem a fürdőszobában, szájában a fogkefével, miközben a férjem, Gábor a tükörből nézett rám. Huszonhét éve vagyunk együtt, és addig soha nem mondtam ki egyetlen konkrét mondatot sem arról, hogy mit szeretnék.

Nem azért, mert prűd lennék. Hanem mert valahogy mindig működött. Volt egy koreográfiánk, amit évtizedek alatt kijártunk, mint a lépcsőház kopott fokait: ő elindult, én mentem vele, a végén megsimogattuk egymást, és aludtunk. Senki nem panaszkodott. Legalábbis én akkor úgy éreztem, nincs mire panaszkodni. Csak az utolsó pár évben kezdtem azon kapni magam, hogy közben a holnapi bevásárlólistán gondolkodom.

Megcsalt a férjem, de egy mondata jobban fájt a hűtlenségnél

Ötvenhárom lettem tavasszal. A testem sok mindent átrendezett magában, és erről a nőgyógyászommal beszéltem, nem a férjemmel. Gáborral annyi hangzott el, hogy „mostanában fáradtabb vagyok”, és ő ezt elfogadta, mert mindig mindent elfogad. Ez a jó tulajdonsága. És ez volt a baj is: soha nem kérdezett rá semmire, így nekem kellett volna elkezdenem a beszélgetést.

Aztán egy hétköznap este nem bírtam tovább. Nem drámai felindulásból, inkább fáradtságból. Kimostam a szám, letettem a poharat, és azt mondtam: „Szeretném, ha néha lassabban csinálnánk. És szeretném, ha előtte beszélgetnénk. Tényleg beszélgetnénk, nem a vízórát intéznénk.” Csend. Hallottam, ahogy kiköpi a fogkrémet. Arra számítottam, hogy megbántódik. Arra készültem, hogy azt mondja: „Akkor eddig rossz volt?” – és én majd védekezni fogok, és fél órán belül ott tartunk, hogy ki mit nem csinált jól huszonhét év alatt. Ehelyett megtörölte a száját a törölközőben, és annyit kérdezett: „Mióta akarod ezt mondani?” Azt válaszoltam, hogy talán évek óta. Erre leült a kád szélére, ami nevetségesen nézett ki egy százkilencven centis embertől pizsamában, és azt mondta, hogy ő is érezte, hogy valami megkopott, csak azt hitte, ez a kor. Hogy ez jár. Hogy ezt így csinálják az emberek ötven fölött, és nem illik szóvá tenni. Aztán hozzátette, hogy ő is évek óta szerette volna kérni ugyanezt, hogy több idő jusson egymásra és a beszélgetésre, de nem merte, mert félt, hogy én azt hiszem, elégedetlen velem. Két ember, egy fürdőszobában, mindketten ugyanattól félve. Ez a felismerés kínosabb volt, mint maga a téma. Nem lett utána csodaéjszaka. Fontos, hogy ezt elmondjam, mert a filmekben ilyenkor jön a zene. Nálunk annyi történt, hogy lefeküdtünk, és beszélgettünk fél kettőig arról, hogy a gyerekek elköltözése óta mennyire nem tudjuk, mit kezdjünk a hirtelen csenddel a lakásban. A szex szóba se került többet aznap. Három nappal később viszont igen, és akkor Gábor megkérdezte, hogy „így jó?”, és én életemben először mertem azt válaszolni, hogy „majdnem”. Azóta is tanulom ezt a szót. A „majdnem” nehezebb, mint a nem. A nem egyértelmű. A majdnem azt jelenti, hogy folytatni kell a mondatot, és közben nézni a másik arcát. Vannak hetek, amikor visszacsúszunk a régi koreográfiába, mert fáradtak vagyunk, mert az anyósom kórházban volt, mert reggel hatkor kelünk. Gábor néha még mindig elhallgat két napra, ha úgy érzi, nem felelt meg valaminek, és ilyenkor a konyhában pakol hangosabban a szokásosnál. Én meg néha még mindig inkább lenyelem a mondatot, mert egyszerűbb. De megváltozott egy dolog: már nincs az a fajta magány, ami akkor van, amikor valaki mellett fekszel, és közben a saját fejedben vagy egyedül. Huszonhét év után derült ki, hogy mindketten ugyanarról hallgattunk, csak más okból. A legfurcsább az egészben, hogy a lányom nemrég telefonban megkérdezte, hogy mitől vagyunk ilyen jókedvűek mostanában. Mondtam neki, hogy végre beszélgetünk. Ennyit mondtam, és ő elhitte. Nem is hazudtam. Néha azért elgondolkodom, mi lett volna, ha harmincöt évesen mondom ki. Vagy negyvenkét évesen. Erre nincs válaszom, és nem is vagyok benne biztos, hogy akkor meg tudtam volna csinálni. Talán pont annyi idő kellett hozzá, amennyi eltelt – vagy csak egy este, amikor már nem volt erőm tovább udvariasnak lenni.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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