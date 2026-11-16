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„Csak jót akarok nektek” – 5 mondat, amivel a kontrolláló anyós valójában diktálni akar
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„Csak jót akarok nektek” – 5 mondat, amivel a kontrolláló anyós valójában diktálni akar

Váradi Petra
Írta 2026.11.16.
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A kéretlen tanácsoktól a bűntudatkeltésig: mutatjuk, milyen mondatokkal próbálhatja egy kontrolláló anyós érvényesíteni az akaratát.

Mindig van egy jobb ötlete, pontosan tudja, hogyan kellene élnetek, és valahogy minden döntésetekhez akad egy megjegyzése. A kontrolláló anyós sokszor segítő szándéknak vagy aggodalomnak álcázza a beleszólást, de néhány visszatérő mondatból felismerheted, ha valójában ő szeretné kézben tartani az irányítást.

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Nem minden kéretlen tanács mögött húzódik meg rosszindulat, és az sem feltétlenül jelent problémát, ha egy családtag megosztja a véleményét. A határ ott kezd elmosódni, amikor az anyós nem fogadja el, hogy a saját életetekről ti hoztok döntéseket. Az alábbi öt mondat elsőre ártatlannak tűnhet, de gyakran a kontroll és az irányítási vágy jele lehet.

1. „Csak jót akarok nektek”

Ez a mondat az egyik leggyakoribb módja annak, hogy valaki a saját véleményét megkérdőjelezhetetlen igazságként állítsa be. A jó szándékra hivatkozva az anyós azt sugallja, hogy nincs szükségetek önálló döntésekre, hiszen ő már pontosan tudja, mi lenne a legjobb nektek. Ha pedig nem fogadjátok meg a tanácsát, könnyen úgy állíthatja be a helyzetet, mintha a saját érdekeitek ellen cselekednétek.

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