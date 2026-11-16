„Csak jót akarok nektek” – 5 mondat, amivel a kontrolláló anyós valójában diktálni akar

A kéretlen tanácsoktól a bűntudatkeltésig: mutatjuk, milyen mondatokkal próbálhatja egy kontrolláló anyós érvényesíteni az akaratát.

Mindig van egy jobb ötlete, pontosan tudja, hogyan kellene élnetek, és valahogy minden döntésetekhez akad egy megjegyzése. A kontrolláló anyós sokszor segítő szándéknak vagy aggodalomnak álcázza a beleszólást, de néhány visszatérő mondatból felismerheted, ha valójában ő szeretné kézben tartani az irányítást.

Skorpió hava a szerelemben: mit hoz a csillagjegyednek? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem minden kéretlen tanács mögött húzódik meg rosszindulat, és az sem feltétlenül jelent problémát, ha egy családtag megosztja a véleményét. A határ ott kezd elmosódni, amikor az anyós nem fogadja el, hogy a saját életetekről ti hoztok döntéseket. Az alábbi öt mondat elsőre ártatlannak tűnhet, de gyakran a kontroll és az irányítási vágy jele lehet.

1. „Csak jót akarok nektek”

Ez a mondat az egyik leggyakoribb módja annak, hogy valaki a saját véleményét megkérdőjelezhetetlen igazságként állítsa be. A jó szándékra hivatkozva az anyós azt sugallja, hogy nincs szükségetek önálló döntésekre, hiszen ő már pontosan tudja, mi lenne a legjobb nektek. Ha pedig nem fogadjátok meg a tanácsát, könnyen úgy állíthatja be a helyzetet, mintha a saját érdekeitek ellen cselekednétek. Olvass még a témában „Be akarta perelni, mert kocogni jár” – Ügyvédek mesélnek a legőrültebb megkeresésekről „Azt hittem, megkéri a kezem, de a fa alatt szakított velem” – Karácsonyok, amik máshogy alakultak, mint vártuk 6 növény, ami a barátságot szimbolizálja – ezt add a legjobb barátnődnek Kedves bók vagy nyomulás? Ezt csináld, ha a taxisofőr átlép egy határt

🌤️

Kisokos Időjárás mai és 7 napos előrejelzés

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.