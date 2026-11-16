Milyen barát vagy valójában? Derítsd ki, hogyan támogatod a hozzád közel állókat!

10 kérdéses önismereti kvíz: derítsd ki, milyen barát vagy – a biztos pont, a napfény vagy a tükör.

A barátságaink sokszor jobban formálnak minket, mint gondolnánk – mégis ritkán állunk meg egy pillanatra, hogy végiggondoljuk, milyen szerepet töltünk be egy-egy kapcsolatban. Van, aki mindig ott terem, ha baj van, van, aki a jókedvet hozza magával, és van, aki őszinte szavakkal segít tisztábban látni.

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Ezzel a teszttel nem azt méred, hogy jó barát vagy-e – hiszen mindhárom hozzáállásnak megvan a magaértéke –, hanem azt, hogy melyik az a természetes működésmód, amivel a legtöbbet adod a körülötted lévőknek. Lehet, hogy olyasmire ismersz rá, amit eddig is sejtettél magadról, de az is lehet, hogy meglep az eredmény.

A közelgő téli hónapok, az ünnepi készülődés és a sűrűsödő programok újra ráirányítják a figyelmet arra, kivel hogyan töltjük az időnket – így most különösen jó alkalom, hogy végiggondold, milyen energiát viszel a kapcsolataidba. Olvass még a témában Teszteld: Melyik őszi bekuckózós hangulat passzol hozzád? A November Theory szerint ebben a hónapban az emberek vagy összeköltöznek, vagy szakítanak – és mi lesz a többiekkel? Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról Négyféle „részeg típus” létezik, te melyikbe tartozol?

Válaszolj őszintén a 10 kérdésre, és derítsd ki, melyik barát-típus vagy te igazán!

0% Egy barátod este fél tizenegykor ír, hogy szörnyű napja volt. Te mit teszel? Azonnal felhívom, és végighallgatom, amíg el nem fogy belőle a feszültség. Megkérdezem, mi történt pontosan, és őszintén elmondom, én hogyan látom a helyzetet. Küldök egy vicces gifet vagy hangüzenetet, hogy legalább egy mosolyt kicsikarjak belőle. Egy barátod nagy sikert ért el (pl. előléptették). Hogyan reagálsz elsőként? Azonnal szervezek egy spontán kis ünneplést, mert ezt meg kell ülni! Őszintén elmondom, mennyire megérdemelte, és rámutatok, mi az, amiben konkrétan fejlődött. Megkérdezem, hogyan érzi magát valójában, nehogy elsikkadjon az öröm a nyomás alatt. Egy barátod olyan döntést hozott, amivel nem értesz egyet. Mit teszel? Igyekszem könnyedén terelni a témát, és bízom benne, hogy magától rájön, mi a jó neki. Mellé állok, bármit is dönt – a támogatás fontosabb, mint az én véleményem. Elmondom neki őszintén, hogy mit gondolok, még ha ez kellemetlen is. Hogyan szervezitek a közös programokat a baráti körödben? Inkább a kisebb, bizalmas találkozókat kedvelem, ahol tényleg lehet beszélgetni. Én vagyok az, aki figyel arra, hogy mindenki jól érezze magát, és senki ne maradjon ki. Általában én dobom be az ötleteket, és hajtom is a szervezést, hogy legyen belőle valami jó buli. Egy barátod bizalmasan megoszt veled valami nehéz dolgot. Te mit érzel ilyenkor? Igyekszem oldani a hangulatot, hogy ne nyomja annyira a lelkét a súlyos téma. Kíváncsi leszek a mélyebb okokra, és szívesen gondolkodom vele együtt hangosan. Megtiszteltetésnek érzem, és azonnal azon vagyok, hogyan segíthetnék gyakorlatilag. Mennyire vagy elérhető, ha egy barátod éjszaka hív krízishelyzetben? Szinte mindig felveszem, még akkor is, ha fáradt vagyok – fontosabb, hogy ott legyek. Felveszem, és igyekszem lazítani a hangulaton, hogy könnyebb legyen elviselni a helyzetet. Felveszem, és próbálok segíteni tisztán látni, mi az, amin tényleg lehet változtatni. Hogyan adsz kritikát egy barátodnak, ha szerinted hibázott? Inkább viccesen, könnyedén hozom szóba, hogy ne legyen feszült a hangulat. Nagyon finoman fogalmazok, mert félek, hogy megbántom vagy elveszítem. Egyenesen megmondom, amit gondolok, mert szerintem ezzel segítek neki a legtöbbet. Mi történik, ha egy barátságban hosszabb ideig nem beszéltek? Rosszul esik, és próbálom én felvenni a fonalat, mert félek, hogy eltávolodunk. Szívesen beszélgetek róla vele együtt, hogy miért alakult így, és mit szeretnénk ezután. Nem foglalkozom vele túl sokat, úgyis ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, amint újra találkozunk. Melyik mondat áll hozzád a legközelebb egy barátságban? "Bármikor számíthatsz rám, nem kell egyedül megoldanod." "Veled lehet igazán őszintén beszélgetni, nálad nincs mellébeszélés." "Veled sosem unatkozom, mindig van valami jó sztori vagy ötlet." Mit szeretnél leginkább visszakapni a barátaidtól cserébe? Egy kis könnyedséget, hogy néha engem is feltöltsenek egy jó nevetéssel. Azt, hogy ők is számítsanak rám ugyanúgy, ahogy én rájuk. Olyan beszélgetéseket, amelyekben engem is tükröznek vissza, nem csak én őket. Milyen barát vagy valójában? Derítsd ki, hogyan támogatod a hozzád közel állókat! A biztos pont Te vagy az a barát, akire minden körülmények között lehet számítani. Nálad nincs hezitálás: ha baj van, ott vagy, meghallgatsz, segítesz, és sosem engeded, hogy valaki egyedül cipelje a terheit. Ez a fajta megbízhatóság ritka kincs, és a közeledben lévők pontosan tudják, hogy biztonságban vannak veled. Az árnyoldala ennek a szerepnek, hogy könnyen belefáradhatsz, ha mindig te vagy az, aki ad, és ritkábban az, aki kap. Előfordulhat, hogy a saját nehézségeidet háttérbe szorítod, mert úgy érzed, neked helyt kell állnod másokért. Érdemes néha megengedned magadnak, hogy te legyél a gyengébb fél egy beszélgetésben – a valódi barátság oda-vissza működik, és azok, akik szeretnek, örömmel adnák vissza neked azt a törődést, amit te mindig készen tartasz számukra. A napfény Te hozod a könnyedséget, a nevetést és azt az energiát, amitől a legsötétebb napok is elviselhetőbbé válnak. A barátaid tudják, hogy veled sosem unatkoznak, és hogy egy nehéz pillanatban is képes vagy felvillantani egy mosolyt – ez igazi ajándék a környezetednek. Ugyanakkor érdemes résen lenned, nehogy a vidámság mögé bújva elkerüld a mélyebb, néha kényelmetlenebb beszélgetéseket. A humor csodás eszköz, de nem mindig helyettesítheti az őszinte jelenlétet, amikor valakinek tényleg nehéz. Próbálj meg időnként tudatosan rákérdezni arra is, ami a felszín alatt van – a barátaid minden bizonnyal hálásak lesznek érte, és a kapcsolataitok még mélyebbé válhatnak attól, hogy a jókedv mellett az őszinteségnek is teret adsz. A tükör Te vagy az a barát, aki nem fél kimondani az igazat, még akkor sem, ha az kényelmetlen. Pontosan érzed, mikor van szükség egy kis nyers őszinteségre, és a barátaid tudják, hogy tőled mindig valódi, átgondolt visszajelzést kapnak, nem csak simogató szavakat. Ez a fajta mélység rengeteget ér egy barátságban, hiszen segít a másiknak kilépni a saját buborékából. Ugyanakkor fontos figyelni arra, hogy az őszinteség ne csússzon át ítélkezésbe, és hogy legyen hely a könnyedségre, a puszta jelenlétre is – nem minden pillanatnak kell mély tanulsággal zárulnia. Ha megtanulod időzíteni az igazságaidat, és közben megengeded magadnak a felszabadult, könnyed perceket is, a barátságaid még kiegyensúlyozottabbá válhatnak, és a körülötted lévők még inkább érezni fogják, hogy a te őszinteséged a szeretetedből fakad. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármelyik profilba is találtál most magadra, egy biztos: a barátságaid annyit érnek, amennyi figyelmet és őszinteséget beléjük teszel – és ez a kis teszt csak egy ugródeszka ahhoz, hogy még tudatosabban ápold őket.

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