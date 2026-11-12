5 divathiba az őszi réteges öltözködésben, ami plusz kilókat pakol rád

A rétegezés remek eszköz, ha értjük a logikáját, de van néhány visszatérő hiba, ami miatt a gondosan összeválogatott outfit mégis esetlenre sikerül.
1. Minden réteg egyforma vastagságú
A leggyakoribb csapda, hogy vastag kötött pulóver alá vastag garbót húzunk, erre pedig egy bélelt kabát kerül. Az eredmény egy homogén, formátlan tömeg, amiben eltűnik a dereka. A rétegek vastagságának variálása a kulcs: egy vékonyabb, sima anyagú felsőre nyugodtan jöhet egy dúsabb kardigán vagy kabát, de fordítva, ha minden darab egyformán vaskos, a sziluett kontúr nélkül marad.
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