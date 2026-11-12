5 mondat, amit a nárcisztikus kolléga mond, amikor magának akarja a sikeredet

Elveszi az ötleteidet, kisajátítja az eredményeidet, majd még elismerést is vár? Ez az 5 mondat leleplezheti a nárcisztikus kollégát.

Nem mindig könnyű felismerni, ha valaki a munkahelyeden a te eredményeidből próbál előnyt kovácsolni. A nárcisztikus kolléga gyakran úgy állítja be a közös munkát, mintha a siker elsősorban neki lenne köszönhető, miközben fokozatosan háttérbe szorítja a te hozzájárulásodat. Van néhány árulkodó mondat, amelyből hamar kiderülhet, mire játszik valójában.

Ősszel négy csillagjegynél lelepleződik a titkos imádó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Csapatmunka volt, nem igaz?”

Ez a mondat akkor hangzik el, amikor a dicséret feléd indulna, de ő gyorsan közbevág, mielőtt bárki levonná a következtetést, hogy egyedül te oldottad meg a problémát. A csapatmunka szó önmagában teljesen ártatlan, csakhogy ő pontosan azokban a pillanatokban hivatkozik rá, amikor a valóságban alig vett részt a folyamatban.

A lényeg, hogy elmossa a határvonalat ki tett mit, így a végén mindenki ugyanannyit érdemel, vagyis ő is.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.