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5 mondat, amit a nárcisztikus kolléga mond, amikor magának akarja a sikeredet
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5 mondat, amit a nárcisztikus kolléga mond, amikor magának akarja a sikeredet

Váradi Petra
Írta 2026.11.12.
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Elveszi az ötleteidet, kisajátítja az eredményeidet, majd még elismerést is vár? Ez az 5 mondat leleplezheti a nárcisztikus kollégát.

Nem mindig könnyű felismerni, ha valaki a munkahelyeden a te eredményeidből próbál előnyt kovácsolni. A nárcisztikus kolléga gyakran úgy állítja be a közös munkát, mintha a siker elsősorban neki lenne köszönhető, miközben fokozatosan háttérbe szorítja a te hozzájárulásodat. Van néhány árulkodó mondat, amelyből hamar kiderülhet, mire játszik valójában.

Ősszel négy csillagjegynél lelepleződik a titkos imádó

1. „Csapatmunka volt, nem igaz?”

Ez a mondat akkor hangzik el, amikor a dicséret feléd indulna, de ő gyorsan közbevág, mielőtt bárki levonná a következtetést, hogy egyedül te oldottad meg a problémát. A csapatmunka szó önmagában teljesen ártatlan, csakhogy ő pontosan azokban a pillanatokban hivatkozik rá, amikor a valóságban alig vett részt a folyamatban.

A lényeg, hogy elmossa a határvonalat ki tett mit, így a végén mindenki ugyanannyit érdemel, vagyis ő is.

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