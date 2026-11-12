5 mondat, amit a nárcisztikus kolléga mond, amikor magának akarja a sikeredet

Nem mindig könnyű felismerni, ha valaki a munkahelyeden a te eredményeidből próbál előnyt kovácsolni. A nárcisztikus kolléga gyakran úgy állítja be a közös munkát, mintha a siker elsősorban neki lenne köszönhető, miközben fokozatosan háttérbe szorítja a te hozzájárulásodat. Van néhány árulkodó mondat, amelyből hamar kiderülhet, mire játszik valójában.
1. „Csapatmunka volt, nem igaz?”
Ez a mondat akkor hangzik el, amikor a dicséret feléd indulna, de ő gyorsan közbevág, mielőtt bárki levonná a következtetést, hogy egyedül te oldottad meg a problémát. A csapatmunka szó önmagában teljesen ártatlan, csakhogy ő pontosan azokban a pillanatokban hivatkozik rá, amikor a valóságban alig vett részt a folyamatban.
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