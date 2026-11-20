Nem egyszerű fáradtság, ha már a mindennapok is leküzdhetetlennek tűnnek. Mutatjuk, melyik három figyelmeztető jel utalhat a kiégés legsúlyosabb szakaszára.

A kiégés nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem hosszú folyamat eredménye, amely során a kezdeti lelkesedést fokozatosan felváltja a kimerültség, a közöny és a reménytelenség. Herbert Freudenberger pszichológus és Gail North nevéhez fűződik az a sokat idézett modell, amely 12 szakaszra bontja a kiégés kialakulásának folyamatát. A túlzott bizonyítási vágytól és a saját szükségletek háttérbe szorításától egészen a teljes fizikai és lelki kimerülésig vezethet az út. A legutolsó szakaszban már nem egyszerű fáradtságról van szó: három különösen súlyos tünet is jelezheti, hogy az érintettnek segítségre van szüksége.

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A kiégés 12 szakasza: így vezethet a túlhajszoltság az összeomlásig

A folyamat kezdetén a túlzott ambíció és a bizonyítási kényszer még pozitív tulajdonságnak tűnhet. Az érintett egyre többet vállal, keményebben dolgozik, és közben fokozatosan háttérbe szorítja a saját igényeit. A problémák sokáig rejtve maradhatnak, hiszen a környezet gyakran éppen a teljesítményét dicséri.

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