A kiégés nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem hosszú folyamat eredménye, amely során a kezdeti lelkesedést fokozatosan felváltja a kimerültség, a közöny és a reménytelenség. Herbert Freudenberger pszichológus és Gail North nevéhez fűződik az a sokat idézett modell, amely 12 szakaszra bontja a kiégés kialakulásának folyamatát. A túlzott bizonyítási vágytól és a saját szükségletek háttérbe szorításától egészen a teljes fizikai és lelki kimerülésig vezethet az út. A legutolsó szakaszban már nem egyszerű fáradtságról van szó: három különösen súlyos tünet is jelezheti, hogy az érintettnek segítségre van szüksége.
A kiégés 12 szakasza: így vezethet a túlhajszoltság az összeomlásig
A folyamat kezdetén a túlzott ambíció és a bizonyítási kényszer még pozitív tulajdonságnak tűnhet. Az érintett egyre többet vállal, keményebben dolgozik, és közben fokozatosan háttérbe szorítja a saját igényeit. A problémák sokáig rejtve maradhatnak, hiszen a környezet gyakran éppen a teljesítményét dicséri.
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