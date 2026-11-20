A csaptelepen fehér foltok, a vízforraló alján szürkés lerakódás, a zuhanykabin üvegén pedig olyan homályos réteg jelenik meg, hogy már alig lehet átlátni rajta. A vízkő nem csupán esztétikai probléma: a kemény vízből visszamaradó ásványi lerakódás idővel a háztartási gépek működését is ronthatja. A jó hír, hogy néhány olcsó háztartási alapanyaggal a legtöbb felületről eltávolítható, és rendszeres tisztítással az újbóli kialakulása is lassítható.
Miért rakódik le a vízkő, és miért érdemes rendszeresen eltávolítani?
A csapvízben oldott kalcium- és magnéziumsók a víz felmelegedésekor, illetve elpárolgásakor kiválhatnak, és kemény, fehéres lerakódást képezhetnek a különböző felületeken. Minél keményebb a víz egy adott területen, annál gyorsabban jelentkezhet a probléma, különösen ott, ahol gyakran találkozik hővel vagy párolgással: a vízforralóban, a csaptelepen és a zuhanyzóban.
A vízkő nemcsak a látványt rontja. A háztartási gépek belső alkatrészein lerakódva ronthatja a hőátadást, a kisebb nyílásokban és fúvókákban pedig akadályozhatja a víz áramlását. A rendszeres vízkőmentesítéssel megelőzhető, hogy a vékony lerakódásból nehezen eltávolítható, vastag réteg alakuljon ki.
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