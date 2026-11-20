A társadalom egyre türelmetlenebb a gyerekes szülőkkel szemben – de vajon mikor vált ez ennyire elfogadottá? Egy anyuka személyes történetein keresztül mutatjuk be, milyen érzés ma gyerekkel kilépni a világba.

A pocak

Az anyák és gyerekek iránti gyűlölet már akkor elkezdődik, amikor a poronty még meg sem született! A barátnőm születésnapi buliján az egyik kolléganője enyhe undorral méregette a terheshasam, olyan feltűnően, hogy megkérdeztem, jól van-e.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Azt válaszolta igen, csak bocsi, de ő undorodik a terhességtől, szüléstől és szoptatástól, ezért a pocakom puszta látványa neki már kész „body horror.” Szóhoz sem jutottam. Nem vártam, hogy mindenki örvendezzen a terhességemnek, de EZT miért kellett az orromra kötni?!

Stimuláció

A parkban leültem egy padra, a gyerek a babakocsiban aludt. A padon ülő lány abban a pillanatban felpattant és látványos sóhajtozással elkezdte összepakolni a holmijait. Olvass még a témában Tényleg minden rosszból tanulunk valamit, vagy ezzel is csak nyomasztjuk magunkat? Már nem akarok mindenkinek megfelelni, és ennek ez az ára „Hogyan sikerült a férfiaknak elhitetniük a világgal, hogy a nők a hisztisebbek?!” Kínzó kérdések a nemek közti különbségekről „Az arcom két fele olyan volt, mintha két másik ember lenne” – Rosszul sikerült plasztikai beavatkozások

„Alszik…” mondtam neki a babára mutatva, mire ő távoztában odavetette, hogy „Nem érdekel, nem akarom, hogy túlstimuláljon az ordításával, ha felébred.”

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