A pocak
Az anyák és gyerekek iránti gyűlölet már akkor elkezdődik, amikor a poronty még meg sem született! A barátnőm születésnapi buliján az egyik kolléganője enyhe undorral méregette a terheshasam, olyan feltűnően, hogy megkérdeztem, jól van-e.
Azt válaszolta igen, csak bocsi, de ő undorodik a terhességtől, szüléstől és szoptatástól, ezért a pocakom puszta látványa neki már kész „body horror.” Szóhoz sem jutottam. Nem vártam, hogy mindenki örvendezzen a terhességemnek, de EZT miért kellett az orromra kötni?!
Stimuláció
A parkban leültem egy padra, a gyerek a babakocsiban aludt. A padon ülő lány abban a pillanatban felpattant és látványos sóhajtozással elkezdte összepakolni a holmijait.
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