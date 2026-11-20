Mitől lesz vizes, nyúlós vagy széteső a főtt krumpli? Egy egyszerű, néhány perces lépés sokat változtathat a végeredményen.

Hiába választod ki a megfelelő burgonyát, és figyelsz a főzési időre, a végeredmény mégsem mindig lesz olyan, amilyennek szeretnéd. A krumpli néha szétesik, máskor vizenyős, nyúlós állagú lesz, pedig látszólag mindent jól csináltál. A titok nem feltétlenül a főzésben, hanem abban rejlik, mit teszel közvetlenül a leszűrés után.

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A legtöbben itt követik el a hibát

A főtt burgonya belsejében a főzés során jelentős mennyiségű nedvesség és gőz marad. Amikor leszűrjük, ennek egy része még távozni szeretne. Ha azonban azonnal lefedjük a lábast, vagy rögtön egy másik edénybe tesszük és letakarjuk, a felszálló pára lecsapódhat, a burgonya felülete pedig nedves marad. Ettől könnyen vizesebbnek, kevésbé kellemes állagúnak tűnhet a köret.

A megoldás meglepően egyszerű: a leszűrt krumplit nem szabad azonnal lefedni.

Tegyük vissza a még meleg, üres lábasba, fedő nélkül, és hagyjuk egy-két percig állni, hogy a maradék nedvesség elpárologhasson. Ha szükséges, nagyon alacsony hőn is rásegíthetünk, de vigyázzunk, nehogy odakapjon. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 15. a numerológia szerint: búcsú és elengedés Ezt hozza 2026. november 14. a numerológia szerint: bőség és határozottság „Majd ha annyi idős leszel…” – az egyik legbosszantóbb mondat, amit egy fiatal hallhat „Nem próbált jó anya lenni, csak annak akart tűnni” – nárcisztikus szülők és szokásaik

Ezt a rövid szárítási fázist különösen érdemes kivárni pürésítés előtt, hiszen így kevésbé vizes, kellemesebb állagú végeredményt kaphatunk.

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