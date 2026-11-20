Az életkorod is számít a vérnyomás megítélésénél. Ismerd meg a normál értékeket, és tudd meg, mikor kell odafigyelned a mérési eredményekre!

A vérnyomásunk az évek múlásával változhat, ezért nem mindegy, hány évesen milyen értéket mutat a vérnyomásmérő. Bár sokan úgy gondolják, hogy idősebb korban természetes a magasabb vérnyomás, ez nem jelenti azt, hogy minden emelkedett érték elfogadható. Mutatjuk, mit érdemes tudni a normál vérnyomásról életkor szerint, és mikor kell komolyabban venni a mérési eredményeket.

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Mit jelentenek a vérnyomás számai?

A vérnyomásmérő két számot mutat. A felső, vagyis szisztolés érték a szív összehúzódásakor mérhető nyomást jelzi, az alsó, diasztolés érték pedig a szív elernyedésekor kialakuló nyomást mutatja. Mindkettő fontos a szív- és érrendszer állapotának megítélésében.

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