Melengető gombaleves hűvös őszi estékre – Recept

Készíts ízletes, melengető gombalevest a hűvös őszi estékre! Egyszerű recept, hétköznapi alapanyagokkal és könnyen követhető lépésekkel.

Hűvös őszi estéken különösen jólesik egy tányér forró, illatos leves, amely egyszerű alapanyagokból, különösebb konyhai rutin nélkül is elkészíthető. Ez a gombaleves a pirított hagymának, a fűszerpaprikának és a friss petrezselyemnek köszönhetően ízletes, a tejföl pedig kellemesen krémessé teszi.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hozzávalók 4 adaghoz

50 dkg friss csiperkegomba

1 közepes fej vöröshagyma

2 evőkanál olaj

1 teáskanál édes fűszerpaprika

1 közepes sárgarépa

1 gerezd fokhagyma

1 liter víz vagy zöldségalaplé

1 teáskanál só, ízlés szerint

1 csipet őrölt fekete bors

1 csipet őrölt kömény

1 kis pohár tejföl (150–175 g)

1 evőkanál finomliszt

1 kis csokor friss petrezselyem

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