Melengető gombaleves hűvös őszi estékre – Recept

Hűvös őszi estéken különösen jólesik egy tányér forró, illatos leves, amely egyszerű alapanyagokból, különösebb konyhai rutin nélkül is elkészíthető. Ez a gombaleves a pirított hagymának, a fűszerpaprikának és a friss petrezselyemnek köszönhetően ízletes, a tejföl pedig kellemesen krémessé teszi.
Hozzávalók 4 adaghoz
- 50 dkg friss csiperkegomba
- 1 közepes fej vöröshagyma
- 2 evőkanál olaj
- 1 teáskanál édes fűszerpaprika
- 1 közepes sárgarépa
- 1 gerezd fokhagyma
- 1 liter víz vagy zöldségalaplé
- 1 teáskanál só, ízlés szerint
- 1 csipet őrölt fekete bors
- 1 csipet őrölt kömény
- 1 kis pohár tejföl (150–175 g)
- 1 evőkanál finomliszt
- 1 kis csokor friss petrezselyem
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