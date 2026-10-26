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Melengető gombaleves hűvös őszi estékre – Recept
Pexels

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Melengető gombaleves hűvös őszi estékre – Recept

Váradi Petra
Írta 2026.10.26.
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Készíts ízletes, melengető gombalevest a hűvös őszi estékre! Egyszerű recept, hétköznapi alapanyagokkal és könnyen követhető lépésekkel.

Hűvös őszi estéken különösen jólesik egy tányér forró, illatos leves, amely egyszerű alapanyagokból, különösebb konyhai rutin nélkül is elkészíthető. Ez a gombaleves a pirított hagymának, a fűszerpaprikának és a friss petrezselyemnek köszönhetően ízletes, a tejföl pedig kellemesen krémessé teszi.

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Hozzávalók 4 adaghoz

  • 50 dkg friss csiperkegomba
  • 1 közepes fej vöröshagyma
  • 2 evőkanál olaj
  • 1 teáskanál édes fűszerpaprika
  • 1 közepes sárgarépa
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 liter víz vagy zöldségalaplé
  • 1 teáskanál só, ízlés szerint
  • 1 csipet őrölt fekete bors
  • 1 csipet őrölt kömény
  • 1 kis pohár tejföl (150–175 g)
  • 1 evőkanál finomliszt
  • 1 kis csokor friss petrezselyem

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