A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát

Az ősz sokak számára az elmúlás gondolatát hozza közelebb – engem is hosszú ideig nyomasztott ez az időszak, míg egy váratlan élmény teljesen új megvilágításba helyezte mindazt, amit az emlékezésről és az elengedésről gondoltam. A Pixar Coco című meséje megmutatta, hogy a megemlékezés nem feltétlenül nehéz, nyomasztó gyász – hanem gyógyító varázs is lehet.

Az ősz mindig sajátos hangulatot hoz magával, de számomra az október és a november már jó ideje mély, érzelmileg terhelt időszaknak számít. Életem nagyobb veszteségei, testi-lelki fájdalmai valahogy mind ehhez az időszakhoz kötődnek, így ilyentájt az elmúlás gondolata óhatatlanul is közelebb kerül hozzám.

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Sokáig nehezen találtam a helyem ebben a csendes, hűvös időszakban, ám néhány évvel ezelőtt egy különleges élmény teljesen új megvilágításba helyezte mindazt, amit az emlékezésről és az elengedésről gondoltam.

Korábban szinte ösztönösen hárítottam mindent, ami a Halloweenhez, a csontvázas motívumokhoz vagy éppen a mexikói halálkultúrához kapcsolódott. Ma már tisztán látom, hogy ez az elutasítás nagyrészt az ismerethiányomból fakadt: nem értettem a mögöttük rejlő szimbólumokat, így idegennek és távolinak, de mindenekelőtt nagyon furcsának és irreálisnak tűntek. Kicsit úgy álltam hozzájuk, mint a magyarok túlnyomó része a halotti torhoz – hogyan és főleg miért is lehetne ünnepelni a halált? Olvass még a témában Ez az egy dolog különösen fontos neked a szerelemben a csillagjegyed szerint Te is bekapcsolt tévénél alszol el? Egy új kutatás szerint súlyos ára lehet „Elkezdte terjeszteni, hogy viszonyom van a takarítóval” – Kollégák, akik alantas eszközöket választottak, hogy előbbre jussanak a ranglétrán Ezt hozza 2026. október 22. a numerológia szerint: gondoskodás és szeretet

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