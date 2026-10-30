A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát

Az ősz mindig sajátos hangulatot hoz magával, de számomra az október és a november már jó ideje mély, érzelmileg terhelt időszaknak számít. Életem nagyobb veszteségei, testi-lelki fájdalmai valahogy mind ehhez az időszakhoz kötődnek, így ilyentájt az elmúlás gondolata óhatatlanul is közelebb kerül hozzám.
Sokáig nehezen találtam a helyem ebben a csendes, hűvös időszakban, ám néhány évvel ezelőtt egy különleges élmény teljesen új megvilágításba helyezte mindazt, amit az emlékezésről és az elengedésről gondoltam.
Korábban szinte ösztönösen hárítottam mindent, ami a Halloweenhez, a csontvázas motívumokhoz vagy éppen a mexikói halálkultúrához kapcsolódott. Ma már tisztán látom, hogy ez az elutasítás nagyrészt az ismerethiányomból fakadt: nem értettem a mögöttük rejlő szimbólumokat, így idegennek és távolinak, de mindenekelőtt nagyon furcsának és irreálisnak tűntek. Kicsit úgy álltam hozzájuk, mint a magyarok túlnyomó része a halotti torhoz – hogyan és főleg miért is lehetne ünnepelni a halált?
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