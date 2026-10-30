A legjobb lúgosító ételek listája – rendszeresen fogyasztod őket?

A legtöbb bevásárlókosárban túlsúlyban vannak a savasító élelmiszerek: a fehér kenyér, a feldolgozott húsok, a cukros üdítők. A táplálkozástudomány egyik népszerű elmélete szerint a szervezet igyekszik egyensúlyban tartani a sav-bázis háztartását, és ebben a munkában sokat segíthetnek azok az ételek, amelyeket lúgosítónak, vagyis savtalanító hatásúnak tartanak.
Fontos leszögezni, hogy egyetlen étel sem gyógyszer, és a szervezet pH-egyensúlyát elsősorban a tüdő és a vese szabályozza, nem egy-egy saláta vagy gyümölcs. Azt viszont sok táplálkozási szakember megerősíti, hogy a növényi alapú, friss, kevésbé feldolgozott étrend általában könnyebben emészthető, és hosszú távon jótékonyan hat a közérzetre.
Zöld leveles zöldségek az élen
A spenót, a kelkáposzta, a rukkola és a saláta a lúgosító ételek listájának csúcsán szoktak szerepelni. Ezek a zöldek gazdagok magnéziumban, kalciumban és klorofillban, ráadásul alacsony a kalóriatartalmuk, így bármelyik étkezésbe könnyen beépíthetők.
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