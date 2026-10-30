október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
A legjobb lúgosító ételek listája – rendszeresen fogyasztod őket?
Pexels

Címlap / Életmód / Táplálkozás / A legjobb lúgosító ételek listája...

A legjobb lúgosító ételek listája – rendszeresen fogyasztod őket?

Szalai Dóra
Írta 2026.10.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ismerd meg a legjobb lúgosítóként emlegetett ételeket, és tudd meg, melyekkel teheted változatosabbá és egészségesebbé a mindennapi étrendedet!

A legtöbb bevásárlókosárban túlsúlyban vannak a savasító élelmiszerek: a fehér kenyér, a feldolgozott húsok, a cukros üdítők. A táplálkozástudomány egyik népszerű elmélete szerint a szervezet igyekszik egyensúlyban tartani a sav-bázis háztartását, és ebben a munkában sokat segíthetnek azok az ételek, amelyeket lúgosítónak, vagyis savtalanító hatásúnak tartanak.

Kínai horoszkóp: ezen a területen jön az áttörés az életedben

Fontos leszögezni, hogy egyetlen étel sem gyógyszer, és a szervezet pH-egyensúlyát elsősorban a tüdő és a vese szabályozza, nem egy-egy saláta vagy gyümölcs. Azt viszont sok táplálkozási szakember megerősíti, hogy a növényi alapú, friss, kevésbé feldolgozott étrend általában könnyebben emészthető, és hosszú távon jótékonyan hat a közérzetre.

Zöld leveles zöldségek az élen

Spenót
Unsplash

A spenót, a kelkáposzta, a rukkola és a saláta a lúgosító ételek listájának csúcsán szoktak szerepelni. Ezek a zöldek gazdagok magnéziumban, kalciumban és klorofillban, ráadásul alacsony a kalóriatartalmuk, így bármelyik étkezésbe könnyen beépíthetők.

Olvass még a témában

Egy marék friss spenót a reggeli turmixba, vagy egy adag párolt kelkáposzta köretként már önmagában is sokat dobhat a napi zöldségbevitelen.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

„Azt hittem, ott hal meg a műtőasztalon” – Sebészek mesélik el a legijesztőbb élményeiket

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.