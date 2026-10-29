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4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben
Unsplash

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4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

Váradi Petra
Írta 2026.10.29.
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A Merkúr és a Vénusz előreindulása, valamint a hónap második felének bolygóállásai új reményt hozhatnak négy csillagjegynek. Mutatjuk, kik számíthatnak fordulatra!

Vannak időszakok, amikor úgy tűnik, semmi sem akar összejönni: a tervek meghiúsulnak, a kapcsolatok megnehezülnek, és a várt lehetőségek is elmaradnak. 2026 novembere az asztrológia szerint fordulatot hozhat néhány csillagjegy számára, különösen a hónap közepétől, amikor a Merkúr és a Vénusz is befejezi hátráló mozgását. Négy jegy most úgy érezheti, hogy végre elindulhat egy kedvezőbb időszak felé.

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Az elmúlt hetekben úgy érezhetted, mintha folyamatosan akadályokba ütköznél, vagy hiába próbálnál előrelépni, valami mindig visszatartana. November különösen fontos lehet számodra, hiszen a Merkúr november 13-án előreindul a Skorpió jegyében, ami az asztrológiai értelmezés szerint segítheti a tisztázó beszélgetéseket, a félreértések rendezését és a döntéshozatalt. A hónap elején még érdemes türelmesnek lenned, de a közepétől könnyebben átláthatod, merre érdemes továbbhaladnod.

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