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5 jel, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van rád
Unsplash

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5 jel, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van rád

Farkas Izabella
Írta 2026.10.30.
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Megszólal a telefon, és már a kijelzőn látott név hallatán tudod, mi következik: valami kérés, egy probléma, amit meg kell oldani, vagy egyszerűen az, hogy valakinek épp rosszkedve van, és téged hívott fel elpanaszolni.

Van, amikor a kapcsolatainkban annyira megszokjuk az egyenlőtlen szereposztást, hogy észre sem vesszük: mi vagyunk az, akire mindig lehet számítani, miközben visszafelé ez a bizalom valahogy sosem működik ugyanúgy.

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A szakirodalom ezt a jelenséget gyakran egyoldalú, érdekvezérelt kapcsolatként írja le, amikor valaki nem a közös időért, a beszélgetésért vagy az érzelmi közelségért tartja fenn a kapcsolatot, hanem azért, mert tudja, hogy szükség esetén számíthat rád. Az ilyen dinamika nemcsak párkapcsolatokban, hanem barátságokban, sőt családi viszonyokban is kialakulhat. Az alábbi öt jel segíthet felismerni, ha te is egy ilyen egyoldalú kapcsolat részese vagy.

1. Csak akkor jelentkezik, amikor baj van

Az egyik legárulkodóbb jel, ha valakivel hetekig, hónapokig nincs kontaktusod, aztán egyszer csak felhív, mert elromlott az autója, szakított valakivel, vagy épp anyagi gondjai akadtak. A mintázat idővel kirajzolódik: a jó hírek, az örömteli pillanatok megosztására nem tart igényt, csak a nehéz helyzetekben jut eszébe, hogy léteznek emberek, akikre támaszkodhat.

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