Ez az 5 csillagjegy, aki sosem fog kilépni az alkalmazotti szerepből

Nem mindenki vágyik saját vállalkozásra: az asztrológia szerint ez az öt csillagjegy az alkalmazotti szerepben találhatja meg a számítását.

Vannak, akik számára a biztos fizetés, a kiszámítható munkarend és a stabil munkahely jelenti az ideális karriert, míg mások inkább a vállalkozói lét szabadságára vágynak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen jól érzik magukat alkalmazottként, és nem feltétlenül szeretnének saját vállalkozást indítani. Számukra a biztonság és a kiszámíthatóság többet érhet a kockázatvállalásnál.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bika – A biztonság mindenekelőtt

A Bika számára a stabilitás az élet szinte minden területén meghatározó, így a karrierjében is. Szereti tudni, mire számíthat hónapról hónapra, és nagyra értékeli a biztos fizetést, a kiszámítható feladatokat és a hosszú távú munkahelyi biztonságot. Nem feltétlenül vonzza a vállalkozásindítással járó bizonytalanság, hiszen számára a nyugodt élet fontosabb lehet a korlátlan lehetőségeknél. Ha olyan munkahelyet talál, ahol megbecsülik, és megfelelőek a körülményei, hosszú éveken át hűséges maradhat hozzá.

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.