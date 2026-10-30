október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
október 30. Alfonz napja Ma: 16°C Holnap: 14°C ☁️
Ez az 5 csillagjegy, aki sosem fog kilépni az alkalmazotti szerepből
Unsplash

Címlap / Életmód / Ezotéria / Ez az 5 csillagjegy, aki sosem fog...

Ez az 5 csillagjegy, aki sosem fog kilépni az alkalmazotti szerepből

Farkas Izabella
Írta 2026.10.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Nem mindenki vágyik saját vállalkozásra: az asztrológia szerint ez az öt csillagjegy az alkalmazotti szerepben találhatja meg a számítását.

Vannak, akik számára a biztos fizetés, a kiszámítható munkarend és a stabil munkahely jelenti az ideális karriert, míg mások inkább a vállalkozói lét szabadságára vágynak. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen jól érzik magukat alkalmazottként, és nem feltétlenül szeretnének saját vállalkozást indítani. Számukra a biztonság és a kiszámíthatóság többet érhet a kockázatvállalásnál.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?

Bika – A biztonság mindenekelőtt

A Bika számára a stabilitás az élet szinte minden területén meghatározó, így a karrierjében is. Szereti tudni, mire számíthat hónapról hónapra, és nagyra értékeli a biztos fizetést, a kiszámítható feladatokat és a hosszú távú munkahelyi biztonságot. Nem feltétlenül vonzza a vállalkozásindítással járó bizonytalanság, hiszen számára a nyugodt élet fontosabb lehet a korlátlan lehetőségeknél. Ha olyan munkahelyet talál, ahol megbecsülik, és megfelelőek a körülményei, hosszú éveken át hűséges maradhat hozzá.

Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Pénzügyi áttörés ősszel: így áll a 12 csillagjegy sorrendje

Ezeket olvassák most

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

4 csillagjegy, akiknek véget ér a balszerencse sorozata novemberben

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Mennyire vagy felejthető? A csillagjegyek rangsora kendőzetlenül megmondja

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

Napi horoszkóp 2026. október 30. – Feszült hangulatban telik a nap

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

3 csillagjegy, aki képtelen visszakérni a pénzt, amit kölcsönadott

3 csillagjegy, aki képtelen visszakérni a pénzt, amit kölcsönadott

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

5 határ, amit egy egészséges kapcsolatban a szexben sem érdemes átlépni

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.