5 dolog, amit a férfiak akkor csinálnak, amikor már nagyon kívánják a nőt

A szavak gyakran hazudnak, a test szinte soha.

Amikor egy férfiban felerősödik a vágy valaki iránt, ritkán mondja ki egyenesen – inkább apró, szinte észrevétlen jelek árulkodnak róla. Ezek a gesztusek nem a nagy romantikus filmekből ismerős sablonok, hanem hétköznapi, néha kínosan esetlen mozdulatok, amiket maga a férfi sem feltétlenül vesz észre magán.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az alábbi öt jel nem tudományos törvényszerűség, inkább olyan megfigyelés, amit sok nő és pszichológus is egybehangzóan említ: a vonzalom ritkán marad teljesen rejtve, csak máshol bukik ki, mint ahol keresnénk.

1. Hirtelen megváltozik a testtartása

Amikor egy férfi valóban kíváncsi lesz valakire, a teste gyakran előbb reagál, mint az esze. Kiegyenesedik, szélesebbre tárja a vállát, és öntudatlanul abba az irányba fordítja a felsőtestét, ahol a nő áll. Ez nem tudatos pózolás, inkább egy ősi, bevésődött reakció, amit nehéz kontrollálni. Olvass még a témában „Elvárta, hogy mindent elviseljek” – minél többet tolerálsz, a pasid annál kevésbé fog tisztelni „A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei 4 csillagjegy-páros, akik a legjobbak abban, hogy a semmiből teremtsenek valamit „A menyasszony ragaszkodott hozzá, hogy csak ő viseljen sminket az esküvőn” – Bicskanyitogató lagzis sztorik

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