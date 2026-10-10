8 jel, hogy több mentális pihenésre lenne szükséged

Állandóan fáradt vagy, nehezen koncentrálsz, és a legegyszerűbb feladatok is kimerítenek? Ez a 8 jel arra utalhat, hogy az elmédnek több pihenésre van szüksége.

Tíz órát aludtál, mégis úgy kelsz fel, mintha egész éjjel dolgoztál volna. Ismerős? A probléma gyakran nem az alvás mennyiségével van, hanem azzal, hogy az agyad sosem kapcsol ki igazán. Saundra Dalton-Smith amerikai orvos és a Sacred Rest című könyv szerzője évek óta hangsúlyozza: a pihenésnek legalább hétféle formája létezik. Ezek közül hármat, a fizikai, a mentális és a spirituális pihenést ismerjük a legjobban, miközben a kevésbé ismert típusok, köztük az érzelmi pihenés hiánya okozza a legtöbb gondot: Dalton-Smith szerint ezt hagyjuk a leginkább figyelmen kívül. Ha a lenti nyolc jel közül többre is ráismersz, lehet, hogy nem egy újabb korai lefekvésre van szükséged, hanem valódi, tudatos fejkikapcsolásra.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Reggel is úgy ébredsz, mintha nem aludtál volna

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A legtöbben automatikusan arra gondolnak, hogy ha fáradtak, akkor kevesebbet aludtak a kelleténél. Csakhogy ha a hét-nyolc óra alvás ellenére is ólomsúlyként nehezedik rád a reggel, az gyakran arra utal, hogy az agyad lefekvés után sem állt le igazán. A mentális kimerültség nem alvásidőben mérhető, hanem abban, mennyire tudott az elméd tényleg elengedni a napot.

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