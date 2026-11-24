A fűtött szoba száraz levegője éjszaka is irritálhatja a légutakat. Egy egyszerű házi praktikával is javíthatsz a helyzeten, de néhány szabályra figyelned kell.

Amikor beindul a fűtés, a lakás levegője gyakran szárazabbá válik, különösen akkor, ha sokat szellőztetünk röviden, vagy egész éjszaka zárva tartjuk az ablakokat. A túl alacsony páratartalom irritálhatja a légutak nyálkahártyáját, ezért reggelente kaparó torokkal, rekedtséggel vagy száraz köhögéssel ébredhetsz. A fűtési szezonban tehát nemcsak a hideg, hanem a lakás levegőjének minősége is hatással lehet a közérzetedre.

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Nem feltétlenül kell rögtön drága párásítót vásárolnod: egy egyszerű házi praktikával, például egy megfelelően elhelyezett nedves törölközővel is megpróbálhatod növelni a levegő nedvességtartalmát. Fontos azonban, hogy közben a páratartalomra és a penészedés megelőzésére is figyelj.

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