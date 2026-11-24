Amikor beindul a fűtés, a lakás levegője gyakran szárazabbá válik, különösen akkor, ha sokat szellőztetünk röviden, vagy egész éjszaka zárva tartjuk az ablakokat. A túl alacsony páratartalom irritálhatja a légutak nyálkahártyáját, ezért reggelente kaparó torokkal, rekedtséggel vagy száraz köhögéssel ébredhetsz. A fűtési szezonban tehát nemcsak a hideg, hanem a lakás levegőjének minősége is hatással lehet a közérzetedre.
Nem feltétlenül kell rögtön drága párásítót vásárolnod: egy egyszerű házi praktikával, például egy megfelelően elhelyezett nedves törölközővel is megpróbálhatod növelni a levegő nedvességtartalmát. Fontos azonban, hogy közben a páratartalomra és a penészedés megelőzésére is figyelj.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.