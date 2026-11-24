Nem mindenkit ugyanazok a dolgok bántanak, és gyakran éppen az okozza a legnagyobb csalódást, amire mások talán nem is gondolnának. Van, akinek a bizalom megingása fáj a legjobban, más nehezen viseli, ha nem veszik komolyan, vagy úgy érzi, nem értékelik eléggé. A csillagjegyed személyiségjegyei arra is utalhatnak, milyen helyzetek érintenek különösen érzékenyen, és mivel lehet a legkönnyebben megbántani téged.
Kos (március 21. – április 19.)
A Kost azzal lehet a legkönnyebben megbántani, ha megkérdőjelezik a képességeit, vagy megpróbálják jelentéktelennek beállítani az eredményeit. Nehezen viseli, ha valaki lekezelően beszél vele, különösen akkor, ha közben őszintén igyekszik bizonyítani. A tisztelet hiánya sokkal jobban fáj neki, mint egy nyílt vita.
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