Mindig a testvéréről kérdezel, de az ő életére már alig vagy kíváncsi? Öt árulkodó mondat, amelyből kiderülhet, ha a felnőtt gyereked háttérbe szorítva érzi magát.

A szülői szeretet nem feltétlenül jelent egyforma figyelmet minden gyermek számára, mégis fontos, hogy egyikük se érezze magát kevésbé értékesnek a másiknál. A testvérek közötti különbségtétel sokszor nem tudatos, és akár felnőttkorban is fájdalmas érzéseket hagyhat maga után. A mellőzöttség érzése nem mindig nyílt szemrehányásként jelenik meg: néha néhány hétköznapi mondatból derül ki, hogy a gyermeked úgy érzi, kevesebb figyelmet és érdeklődést kap tőled, mint a testvére.

4 csillagjegy, akinek ősszel segít az univerzum A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Úgysem szoktatok annyit foglalkozni velem”

Ez a mondat szinte sosem haragból fakad, inkább egy régóta gyűjtögetett csalódottságból. Amikor valaki ezt mondja, legtöbbször nem is konkrét eseményre gondol, hanem egy hosszú időn át kialakult mintára, amit nehéz egyetlen helyzettel alátámasztani. Ettől még nehezebb reagálni rá, hiszen a válasz, hogy „dehogyis”, önmagában ritkán oldja fel az érzést.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.