Van, aki gondolkodás nélkül segítséget kér, más inkább egyedül küzd meg minden nehézséggel. Mutatjuk, hogyan rangsorolhatók a csillagjegyek ezen a téren!

Segítséget kérni sokaknak természetes dolog, másoknak viszont szinte az utolsó lehetőség, amihez szívesen folyamodnak. Van, aki könnyedén bevallja, ha elakadt, míg más inkább csendben próbál minden problémát egyedül megoldani, még akkor is, ha már túl nagy teher nehezedik rá. A büszkeség, az önállóság és a bizalom kérdése is szerepet játszhat abban, ki mennyire mer másokra támaszkodni. Megmutatjuk, hogyan alakul a 12 csillagjegy rangsora a segítségkérés szempontjából, attól kezdve, aki a legkönnyebben kér támogatást, egészen addig, aki szinte soha.

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Oroszlán: aki nehezen mutatja meg a sebezhető oldalát

Az Oroszlán szeret magabiztosnak, határozottnak és erősnek mutatkozni, ezért nem szívesen ismeri be, ha valamit nem tud egyedül megoldani. Attól tarthat, hogy mások szemében kevesebbnek tűnik, ha segítségre szorul. Inkább többször nekifut ugyanannak a problémának, minthogy bevallja, hogy elakadt. Számára az egyik legnehezebb dolog megmutatni, hogy neki is szüksége lehet másokra.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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