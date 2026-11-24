Mindig ő választja a drága éttermet, rendel még egy italt, a számlánál pedig természetesnek veszi, hogy én fizetek. Egy férfi története a pénzről és a párkapcsolati határokról.

Sokáig nem tulajdonítottam nagy jelentőséget annak, hogy a barátnőm szinte mindig a drágább éttermeket választja, és a számla rendezése is automatikusan rám marad. Szeretek vele időt tölteni, és soha nem sajnáltam tőle egy közös vacsorát, de egy idő után feltűnt, hogy a meghívás kölcsönössége valahogy mindig elmarad. Nem az zavart, hogy férfiként nekem kell fizetnem, hanem az, hogy ez lassan elvárássá vált. Végül úgy döntöttem, beszélek vele erről, mert nem akartam, hogy egy ilyen kérdés mérgezze meg a kapcsolatunkat.

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Eleinte természetesnek vettem, hogy én fizetek

Amikor megismerkedtünk, kifejezetten tetszett, hogy a barátnőm szeret éttermekbe járni, új helyeket kipróbálni, és nem éri be mindig a megszokott programokkal. Az első néhány randin természetesen én álltam a számlát, és később sem okozott problémát, ha időnként meghívtam vacsorázni. Jó érzés volt örömet szerezni neki, ráadásul akkor még úgy gondoltam, hogy ez egyszerűen a kapcsolatunk egyik kedves része.

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