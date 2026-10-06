8 hiba, amitől ősszel rideg és barátságtalan lesz az otthonod – ezt tedd helyette

Ezt a 8 gyakori hibát érdemes elkerülnöd, ha nem szeretnéd, hogy ősszel rideg és barátságtalan hangulatú legyen az otthonod.

A probléma legtöbbször nem a négyzetméterben vagy a bútorokban keresendő, hanem néhány apró, rutinból elkövetett hibában, amit ősszel különösen könnyű észre sem venni. Nézzük sorban, mi az, amin érdemes változtatni.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Túl hideg, kék fényű izzók

A nappali fehér vagy kékes árnyalatú LED-fény, ami tavasszal még frissnek tűnt, ősszel egyszerűen rideg és kórházi hatást kelt. A meleg fényhőmérséklet (2700-3000 kelvin körül) sokkal barátibb hangulatot ad, és a bőrszín is sokkal kedvezőbben hat tőle.

2. Egyetlen, erős plafonlámpa az egész szobában

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Ha a helyiségben csak egy központi lámpa van, az este automatikusan hivatalos, kávéházi váróterem-hangulatot kölcsönöz a lakásnak. A rétegzett világítás, azaz asztali lámpák, falikarok és egy gyertya vagy két kombinációja sokkal otthonosabb érzést ad, mint egyetlen erős fényforrás. Olvass még a témában 5+1 zseniális húsvéti kézműves ötlet, amit imádni fognak a gyerekek! 7 hiba, amit érdemes elkerülni, amikor ruhákat adományozol Így fújd ki a tojást, hogy tartósabb húsvéti dekorációt készíthess belőle Lakva ismerszik meg az ember – Horrorsztorik elviselhetetlen lakótársakról

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.