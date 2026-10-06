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8 hiba, amitől ősszel rideg és barátságtalan lesz az otthonod – ezt tedd helyette
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8 hiba, amitől ősszel rideg és barátságtalan lesz az otthonod – ezt tedd helyette

Kende Kíra
Írta 2026.10.06.
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Ezt a 8 gyakori hibát érdemes elkerülnöd, ha nem szeretnéd, hogy ősszel rideg és barátságtalan hangulatú legyen az otthonod.

A probléma legtöbbször nem a négyzetméterben vagy a bútorokban keresendő, hanem néhány apró, rutinból elkövetett hibában, amit ősszel különösen könnyű észre sem venni. Nézzük sorban, mi az, amin érdemes változtatni.

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1. Túl hideg, kék fényű izzók

A nappali fehér vagy kékes árnyalatú LED-fény, ami tavasszal még frissnek tűnt, ősszel egyszerűen rideg és kórházi hatást kelt. A meleg fényhőmérséklet (2700-3000 kelvin körül) sokkal barátibb hangulatot ad, és a bőrszín is sokkal kedvezőbben hat tőle.

2. Egyetlen, erős plafonlámpa az egész szobában

Ha a helyiségben csak egy központi lámpa van, az este automatikusan hivatalos, kávéházi váróterem-hangulatot kölcsönöz a lakásnak. A rétegzett világítás, azaz asztali lámpák, falikarok és egy gyertya vagy két kombinációja sokkal otthonosabb érzést ad, mint egyetlen erős fényforrás.

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