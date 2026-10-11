Ezt a 7 mondatot csak egy érzelmileg érett ember használja – te az vagy?

Van egy mondat, amit a legtöbben nehezen mondanak ki: „Igazad van, tévedtem.” Pszichológusok szerint pont az ilyen apró, hétköznapi megszólalások árulják el, ki az, aki tényleg dolgozott már magán, és ki az, aki csak jól kommunikál.
A terapeuták és kapcsolati tanácsadók újra és újra ugyanazokat a fordulatokat hallják azoktól a klienseiktől, akik képesek felelősséget vállalni, határt húzni, és nem másokra hárítani a saját érzéseiket. Íme hét ilyen mondat, amit érdemes megfigyelni magunkon és a környezetünkön is.
1. „Most dühös vagyok, később visszatérek erre”
Az érzelmileg érett ember nem nyomja el a haragját, de nem is zúdítja a másikra abban a pillanatban, amikor a legfeszültebb. Ez a mondat azt jelzi, hogy valaki felismeri a saját indulatát, és tudatosan választja a szünetet ahelyett, hogy azonnal reagálna. Nem menekülés, hanem önszabályozás.
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