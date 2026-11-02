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5 mondat, amit egy passzív-agresszív kolléga mond, amikor féltékeny a sikeredre
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5 mondat, amit egy passzív-agresszív kolléga mond, amikor féltékeny a sikeredre

Farkas Izabella
Írta 2026.11.02.
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A passzív-agresszív viselkedés pontosan erről szól: a feszültség, az irigység és a frusztráció nem nyíltan tör a felszínre, hanem burkoltan, félmosollyal a szájon.

Munkahelyi pszichológusok szerint ez az egyik leggyakoribb konfliktuskezelési minta azoknál, akik nem mernek vagy nem akarnak nyíltan szembemenni valakivel, miközben belül fortyognak. Ha ismerős az érzés, hogy egy dicséret után inkább rosszul vagy, mint jól, valószínűleg te is találkoztál már ezzel a fajta kommunikációval. Íme öt tipikus mondat, amit érdemes résen figyelni.

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1. „Neked könnyű, mindig minden összejön”

Ez a mondat úgy hangzik, mintha bók lenne, valójában egy apró vádirat. Azt sugallja, hogy a sikered nem a munkádnak, hanem a szerencsének vagy valamiféle külső körülménynek köszönhető. A mögötte meghúzódó üzenet jellemzően az, hogy a kolléga saját magában nem látja az esélyt hasonló eredmény elérésére, és ezt inkább rád vetíti ki.

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