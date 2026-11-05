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5 mondat, amit a passzív-agresszív ember mond, amikor megsértődik rád
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5 mondat, amit a passzív-agresszív ember mond, amikor megsértődik rád

Váradi Petra
Írta 2026.11.05.
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Van néhány tipikus mondat, ami szinte mindig jelzi, hogy a másik fél valójában megsértődött, csak nem meri vagy nem akarja kimondani.

Azt mondja, minden rendben, aztán három napig nem néz rád. Ismerős? A passzív-agresszív kommunikáció legalattomosabb vonása, hogy a szavak szintjén semmi rendkívüli nem történik, mégis érezhető a feszültség a levegőben.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak

1. „Semmi baj, minden rendben.”

Ez a mondat önmagában ártalmatlannak tűnik, de ha fagyos hangon, kerülve a szemkontaktust hangzik el, pontosan az ellenkezőjét jelenti. A valódi érzés elfojtása itt azért veszélyes, mert a kimondott szöveg és a testbeszéd ellentmond egymásnak, a hallgató pedig tanácstalanul áll a helyzet előtt.

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