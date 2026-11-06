5 helyzet, amikor nem kellene megbocsátanod – csak az önbecsülésed bánja

A megbocsátás szót sokan összekeverik a békülékenységgel, pedig a kettő nem ugyanaz.

Vannak helyzetek, amikor a megbocsátás gesztusa valójában arról szól, hogy elnyomjuk a saját igazunkat, csak hogy fenntartsuk a békét. Pszichológusok régóta figyelmeztetnek arra, hogy a túl gyors vagy indokolatlan megbocsátás ugyanúgy kapcsolati mintázattá válhat, mint a sértődöttség, és hosszú távon az önbecsülés rovására megy. Az alábbi öt helyzet olyan pillanatokat mutat be, amikor érdemes megállni egy pillanatra, mielőtt automatikusan kimondanánk: semmi baj.

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1. Amikor ugyanazért a dologért kell újra és újra megbocsátanunk

Az első alkalom még lehet félreértés, a második már figyelmeztető jel, a harmadik pedig minta. Ha valaki ismétlődően ugyanazt a határsértést követi el, legyen szó elkésésről, hazugságról vagy lekicsinylő megjegyzésről, a megbocsátás abban a pillanatban már nem a kapcsolat gyógyítását szolgálja, hanem azt üzeni a másiknak, hogy következmények nélkül megteheti. A viselkedéselemzéssel foglalkozó szakemberek szerint a következmények nélküli, gyors megbocsátás valójában megerősíti a bántó viselkedést: minél többször bocsátunk meg ugyanazért anélkül, hogy bármi változna, annál valószínűbb, hogy a minta rögzül, mert a másiknak nincs tétje a változásban.

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