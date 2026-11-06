Ezt az 5 dolgot még a tél előtt tüntesd el az előszobából – ha eddig nem tetted

Ez az 5 dolog feleslegesen foglalja a helyet az előszobában, és a téli hónapokban különösen útban lehet. Ideje elpakolni őket!

Ahogy közeledik a tél, az előszoba is több figyelmet igényel: előkerülnek a vastag kabátok, a csizmák és a téli kiegészítők, ezért érdemes helyet csinálni nekik. Van azonban néhány dolog, amelynek már nincs keresnivalója ebben a helyiségben. Mutatjuk, mit pakolj el még a hideg hónapok előtt!

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A szakértők szerint a bejárati tér rendje pszichológiai hatással van arra is, hogyan érezzük magunkat otthon: egy zsúfolt előszoba már a küszöbön stresszt okoz, míg egy átlátható, funkcionális tér megnyugtatja az embert, mielőtt belépne a lakásba. Az alábbi öt dolog az, amitől a legtöbb háztartásban érdemes most megszabadulni.

1. A nyári lábbelik

A szandálok, strandpapucsok és vászoncipők helyét át kell adni a bakancsoknak és a vízálló cipőknek. Ami elhasználódott, feslett vagy kényelmetlenné vált, azt nem érdemes tovább tárolni holmi „majd jövő nyáron” reménnyel. A szezonális válogatás nemcsak helyet szabadít fel, hanem segít átlátni, mire van ténylegesen szükség a hidegebb hónapokban. Olvass még a témában A hosszú távon szerethető otthon titka: ne a trendeket kövesd, hanem a saját ízlésedet 8 medence, ami mellett otthon is öröm lesz a hűsölés Ne dobd ki az üres tojástartót. Ezekre a dolgokra használd fel Így növessz edamame-t a lakásban: egyszerűbb, mint hinnéd!

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