november 6. Lénárd napja Ma: 11°C Holnap: 10°C ☁️
november 6. Lénárd napja Ma: 11°C Holnap: 10°C ☁️
Ezt az 5 dolgot még a tél előtt tüntesd el az előszobából – ha eddig nem tetted
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / Ezt az 5 dolgot még a tél előtt tüntesd...

Ezt az 5 dolgot még a tél előtt tüntesd el az előszobából – ha eddig nem tetted

Farkas Izabella
Írta 2026.11.06.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Ez az 5 dolog feleslegesen foglalja a helyet az előszobában, és a téli hónapokban különösen útban lehet. Ideje elpakolni őket!

Ahogy közeledik a tél, az előszoba is több figyelmet igényel: előkerülnek a vastag kabátok, a csizmák és a téli kiegészítők, ezért érdemes helyet csinálni nekik. Van azonban néhány dolog, amelynek már nincs keresnivalója ebben a helyiségben. Mutatjuk, mit pakolj el még a hideg hónapok előtt!

5 csillagjegy, aki született vezető: rájuk mindenki hallgat

A szakértők szerint a bejárati tér rendje pszichológiai hatással van arra is, hogyan érezzük magunkat otthon: egy zsúfolt előszoba már a küszöbön stresszt okoz, míg egy átlátható, funkcionális tér megnyugtatja az embert, mielőtt belépne a lakásba. Az alábbi öt dolog az, amitől a legtöbb háztartásban érdemes most megszabadulni.

1. A nyári lábbelik

A szandálok, strandpapucsok és vászoncipők helyét át kell adni a bakancsoknak és a vízálló cipőknek. Ami elhasználódott, feslett vagy kényelmetlenné vált, azt nem érdemes tovább tárolni holmi „majd jövő nyáron” reménnyel. A szezonális válogatás nemcsak helyet szabadít fel, hanem segít átlátni, mire van ténylegesen szükség a hidegebb hónapokban.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől

Ezeket olvassák most

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

Melyik csillagjegy a végzeted? – Az asztrológiai kémiateszt

Melyik csillagjegy a végzeted? – Az asztrológiai kémiateszt

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.