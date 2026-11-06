november 6. Lénárd napja Ma: 11°C Holnap: 10°C ☁️
november 6. Lénárd napja Ma: 11°C Holnap: 10°C ☁️
96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak?
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / 96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot...

96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak?

Schuster Borka
Írta 2026.11.06.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Lillian Droniak 96 éves, 15 millióan követik a TikTokon, és a saját bevallása szerint mindig is tudta, hogy híres lesz – csak arra nem számított, hogy erre a kilencvenes éveiig kell várnia. De vajon miért számít még mindig különlegesnek, ha egy idős nő látható, szórakoztató és egyszerűen csak éli az életét?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Lillian Droniak 96 éves, 15 millióan követik a TikTokon, és a saját bevallása szerint mindig is tudta, hogy híres lesz, csak arra nem számított, hogy erre a kilencvenes éveiig kell várnia. A Grandma Droniak néven ismert amerikai nő bulizásról, randizásról és a mindennapjairól készít videókat, a közösségi médiás együttműködéseiből pedig még az idősek otthonának havi díját is ki tudja fizetni. A BBC októberi cikke több olyan idősebb nőt mutat be, akik jelentős online közönséget építettek maguk köré.

5 kozmetikum, amire kár a pénzt költeni

Jó látni, hogy ennyi ember kíváncsi rájuk. De közben nem tudok szabadulni egy kérdéstől: miért számít még mindig különlegesnek, ha egy idős nő látható, szórakoztató, önálló, és egyszerűen csak éli az életét?

A rácsodálkozásunk sokat elárul arról, mit gondolunk az öregedésről

Mintha az időseknek lenne egy jól meghatározott társadalmi szerepük: legyenek kedvesek, bölcsek, lehetőleg csendesek, és töltsék az idejüket azzal, hogy keresztrejtvényt fejtenek, vagy magyar nótát hallgatnak. Ha ezen kívül is vannak vágyaik, humoruk, ambícióik, vagy éppen szeretnének bulizni, flörtölni és feltűnő ruhákat hordani, az már hírértékű.

Olvass még a témában

Pedig az idősek nem egy másik faj képviselői, akiknek a viselkedését különös érdeklődéssel kell tanulmányoznunk. Ugyanazok az emberek, akik valaha fiatalok voltak, szerelmesek, bizonytalanok, viccesek, hiúak vagy éppen különcök.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik csillagjegyhez áramlik a pénz idén ősszel? Ranglista

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

Melyik csillagjegy a végzeted? – Az asztrológiai kémiateszt

Melyik csillagjegy a végzeted? – Az asztrológiai kémiateszt

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

13. havi nyugdíj 2027-ben: nem mindenkinek jár, mutatjuk, ki számíthat a pluszpénzre

A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.