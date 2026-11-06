96 éves nagyik hódítják meg a TikTokot – de miért is várnánk el az idősektől, hogy láthatatlanná váljanak?

Lillian Droniak 96 éves, 15 millióan követik a TikTokon, és a saját bevallása szerint mindig is tudta, hogy híres lesz – csak arra nem számított, hogy erre a kilencvenes éveiig kell várnia. De vajon miért számít még mindig különlegesnek, ha egy idős nő látható, szórakoztató és egyszerűen csak éli az életét?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Lillian Droniak 96 éves, 15 millióan követik a TikTokon, és a saját bevallása szerint mindig is tudta, hogy híres lesz, csak arra nem számított, hogy erre a kilencvenes éveiig kell várnia. A Grandma Droniak néven ismert amerikai nő bulizásról, randizásról és a mindennapjairól készít videókat, a közösségi médiás együttműködéseiből pedig még az idősek otthonának havi díját is ki tudja fizetni. A BBC októberi cikke több olyan idősebb nőt mutat be, akik jelentős online közönséget építettek maguk köré.

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Jó látni, hogy ennyi ember kíváncsi rájuk. De közben nem tudok szabadulni egy kérdéstől: miért számít még mindig különlegesnek, ha egy idős nő látható, szórakoztató, önálló, és egyszerűen csak éli az életét?

A rácsodálkozásunk sokat elárul arról, mit gondolunk az öregedésről

Mintha az időseknek lenne egy jól meghatározott társadalmi szerepük: legyenek kedvesek, bölcsek, lehetőleg csendesek, és töltsék az idejüket azzal, hogy keresztrejtvényt fejtenek, vagy magyar nótát hallgatnak. Ha ezen kívül is vannak vágyaik, humoruk, ambícióik, vagy éppen szeretnének bulizni, flörtölni és feltűnő ruhákat hordani, az már hírértékű. Olvass még a témában A pillanat, amikor rájössz: a gyereked nemcsak idősebb, hanem sokkal önállóbb is lett 3 dolog, amiért a nőket megszégyenítik, a férfiakat meg megdicsérik „Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A legpofátlanabb hazugságok, amiket emberek szemébe mondtak „Csak egyetlen százaléknyit akartam visszakapni a szingli barátnőim szabadságából” – így emészti fel a nőket az anyaság

Pedig az idősek nem egy másik faj képviselői, akiknek a viselkedését különös érdeklődéssel kell tanulmányoznunk. Ugyanazok az emberek, akik valaha fiatalok voltak, szerelmesek, bizonytalanok, viccesek, hiúak vagy éppen különcök.

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