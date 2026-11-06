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A csizma, ami új szintre emelheti az őszi ruhatáradat, és nem mellesleg szuper divatos

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A csizma, ami új szintre emelheti az őszi ruhatáradat, és nem mellesleg szuper divatos

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.06.
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Az átmeneti időszakban sokszor fejtörést okoz, hogy milyen lábbelit válasszunk – idén pontosan ebben a dilemmában nyújtanak tökéletes megoldást a lazább vonalvezetésű, puha szárú csizmák, a slouchy fazonok.

A laza elegancia visszatérése

A lágyabb esésű darabok időnként meghökkentőnek hatnak, mégis visszahozzák az ezredforduló környékének felejthetetlen hangulatát: ekkor egyértelműen a felszabadult stílusirányzatok uralkodtak a divatvilágban. Különösen a bőr textúrájával játszó, finom tapintású változatok vagy a fémcsatokkal díszített modellek lesznek azok, amelyek egyedivé varázsolják a külsődet.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség

Nem kell attól félned, hogy a végeredmény túlzó vagy jelmezszerű lesz! A titok a kiegyensúlyozott párosításban rejlik: ha ezeket a csizmákat a letisztult, klasszikus szabású ruháid mellé választod, egy igazán sikkes összhatást kapsz majd.

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