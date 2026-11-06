Így tárold a hűtőben a vajat, hogy tovább elálljon

Pedig néhány egyszerű szabállyal jelentősen lassíthatjuk az avasodását, és tovább megőrizhetjük a friss ízét. Nem mindegy ugyanis, hogy a hűtő melyik részébe tesszük, milyen csomagolásban tartjuk, és hogyan kezeljük felbontás után. Mutatjuk, mire érdemes figyelni, ha azt szeretnénk, hogy a vaj minél tovább fogyasztható maradjon.
Nem mindegy, hová kerül a vaj a hűtőben
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vajat a hűtő ajtajában található tartóba tesszük. Ez elsőre praktikus megoldásnak tűnik, hiszen könnyen hozzáférhető, valójában azonban nem ez a legideálisabb hely számára. Az ajtó gyakori nyitogatása miatt ezen a részen nagyobb a hőmérséklet-ingadozás, ami nem kedvez a vaj tárolásának.
Érdemes inkább a hűtő belső polcain, lehetőleg a hátsóbb, hidegebb részen helyet keresni neki. A vaj így egyenletesebb hőmérsékleten maradhat, ami segít megőrizni a minőségét.
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