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5 fogás, amihez érdemes használnod a kurkumát
iStock

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5 fogás, amihez érdemes használnod a kurkumát

Szalai Dóra
Írta 2026.11.08.
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Tudtad, hogy a kurkuma levesekhez, húsokhoz és reggeli ételekhez is remekül illik? Mutatunk öt egyszerű receptet, amelyben kipróbálhatod.

A kurkuma nemcsak az indiai konyha egyik legfontosabb fűszere, hanem a hétköznapi ételeket is különlegessé teheti. Jellegzetes aranysárga színt, enyhén földes, kissé borsos ízt ad a fogásoknak, ráadásul értékes növényi vegyületeket is tartalmaz. Nem kell különleges receptekben gondolkodnod: levesekhez, rizses ételekhez, húsokhoz és még reggeli fogásokhoz is remekül illik.

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Miért érdemes rendszeresen kurkumát használnod?

A kurkuma legfontosabb hatóanyaga a kurkumin, amelyet elsősorban antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt vizsgálnak. A fűszer emellett természetes módon ad élénk színt az ételeknek, így mesterséges színezékek nélkül teheted látványosabbá a mindennapi fogásokat. Fontos azonban, hogy a konyhai mennyiségű kurkuma nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést, és nem tekinthető önmagában gyógyírnak.

Kurkuma
iStock

A kurkuma íze jól harmonizál a gyömbérrel, a fokhagymával, a fekete borssal és a kókusztejjel. A kurkumin felszívódását a fekete borsban található piperin fokozhatja, ezért érdemes egy kevés frissen őrölt borsot is tenni az ilyen ételekbe.

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