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Miért kell mindenből önfejlesztési projektet csinálnunk?
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Miért kell mindenből önfejlesztési projektet csinálnunk?

Schuster Borka
Írta 2026.11.08.
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Van egy olyan érzésem, hogy lassan már egy hétvégi kiruccanás sem lehet csak egy hétvégi kiruccanás. Mintha minden élményünknek lenne egy láthatatlan teljesítménymutatója, amelyet a nap végén ellenőriznünk kell.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Elutazunk valahová, és nem elég, hogy megnézzük a várost, eszünk valami finomat, sétálunk egy nagyot, és estére kellemesen elfáradunk. Haza kell hoznunk belőle valamilyen felismerést is. Meg kell értenünk, mit tanított nekünk az út önmagunkról, milyen régi mintázatainkat ismertük fel, és hogyan lettünk általa egy kicsit jobb emberek.

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Ugyanez történik az olvasással, a baráti beszélgetésekkel, néha még a pihenéssel is. Mintha minden élményünknek lenne egy láthatatlan teljesítménymutatója, amelyet a nap végén ellenőriznünk kell. Vajon fejlődtem ma valamiben? Jobban kommunikálok? Tudatosabban működöm? Felismertem egy újabb traumámat? Ha pedig csak jól éreztem magam, és semmi különös nem történt, akkor tulajdonképpen mire ment el az időm?

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