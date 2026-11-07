3 csillagjegy, akit a Skorpió Újhold fokozott figyelemre int

Felerősödhetnek az érzelmek és a konfliktusok a Skorpió Újhold idején. Ez a három csillagjegy most különösen figyeljen a reakcióira!

November 9-én a Skorpió jegyében születik Újhold, amely az érzelmi mélységekre, a bizalomra és a régóta halogatott változtatásokra irányíthatja a figyelmet. A feszült bolygóhatások miatt három csillagjegynek különösen érdemes lesz megfontolnia a döntéseit, és nem engednie az első indulatból fakadó késztetéseknek.

Ősszel 3 csillagjegynek jár a megkésett bocsánatkérés A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Oroszlán

Az Oroszlán számára a következő időszak könnyen hozhat olyan helyzeteket, amelyekben az önérvényesítés és a türelem között kell megtalálnia az egyensúlyt. A Skorpió Újhold idején felerősödhet benne a vágy, hogy végre kézbe vegye az irányítást, különösen a munkahelyi vagy családi ügyeiben. A Mars és a Jupiter együttállása tovább fokozhatja a lendületét, de éppen ezért fontos, hogy ne vállaljon többet, mint amennyit valóban teljesíteni tud. Egy elhamarkodott ígéret vagy indulatos reakció később kellemetlen következményekkel járhat. Most azzal jár a legjobban, ha előbb átgondolja a lehetőségeit, és csak utána cselekszik.

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