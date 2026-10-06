A te gyertyád hogy ég? Ezt jelenti, ha serceg, ugrál vagy túl magasra csap a láng

A gyertyajóslás, vagyis a cereomancia évszázadok óta létező hagyomány, amely szerint a láng viselkedése üzenetet hordoz.

Meggyújtod a gyertyát, és ahelyett, hogy békésen égne, a láng ugrálni kezd, pattog, vagy hirtelen jóval magasabbra csap, mint ahogy számítanál rá. A legtöbben ilyenkor legyintünk, hogy biztos huzat van a szobában, aztán tovább olvasunk vagy nézzük a telefonunkat.

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Miért mozog egyáltalán a gyertya lángja?

Mielőtt a jelentésekbe mennénk, érdemes tisztázni a száraz tényeket. A gyertya lángja valójában egy apró, folyamatosan égő gázoszlop, amelyet a megolvadt viasz vagy paraffin gőze táplál a kanócon keresztül. Ha a levegő mozog a helyiségben, akár egy résnyire nyitott ablak, egy légkondicionáló vagy akár csak egy elhaladó test miatt, a láng azonnal reagál rá, és imbolyogni kezd. A kanóc hossza és minősége szintén döntő: ha túl hosszú vagy girbegurba, a láng szabálytalanul ég, sercegni és pattogni kezd, mert a viasz nem egyenletesen szívódik fel.

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A sercegés leggyakoribb oka egyébként egészen prózai: a kanócban vagy a viaszban maradt nedvesség, illetve apró légbuborékok okozzák ezt a jellegzetes hangot. Ez különösen gyakori az olcsóbb, kevésbé gondosan öntött gyertyáknál, vagy ha a gyertya hosszabb ideig párás helyiségben állt. Olvass még a témában „A taxis állította, hogy aznap éjszaka egyszer már hazavitt engem” – Bizarr történetek, amikre sosem lett megnyugtató válasz A fejlődés toronyháza – te hányadik emeleten tartózkodsz? Ezt hozza 2026. szeptember 22. a numerológia szerint: szabadság és változás „Még a kórházi ágyban feküdtem, mikor megkérdezte, mikor jön a második gyerek” – Anyák mesélnek a legdurvább elvárásokról

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