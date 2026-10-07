4 csillagjegy rejtett képességet fedez fel magában az ősszel

Négy csillagjegy számára különösen izgalmas lehet az ősz, mert olyan rejtett képességet fedezhetnek fel magukban, amely új lehetőségeket is megnyithat előttük.

Az ősz sokak számára nemcsak lezárásokat, hanem meglepő felismeréseket is hozhat. Négy csillagjegy képviselői most olyan rejtett képességükre bukkanhatnak, amelyről eddig talán maguk sem tudták, hogy bennük van.

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Nyilas: a szavak ereje

A Nyilas mindig is szeretett beszélni, mesélni, másokat szórakoztatni, de ősszel valami más is előjöhet: az írás. Lehet, hogy egy hosszú üzenet, amit egy barátodnak küldesz, vagy egy bejegyzés, amit csak úgy, kedvtelésből vetsz papírra, hirtelen olyan visszhangot kap, ami meglep. Rájössz, hogy nemcsak élőszóban, hanem írásban is képes vagy megfogni másokat, és ez a felfedezés egészen új irányba tereli a gondolataidat a saját kifejezőkészségedről.

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Ez a képesség nem a semmiből jön, csak eddig nem volt hozzá tér. Most, hogy nyitottabb vagy a csendesebb, elmélyültebb pillanatokra, előjön az, ami korábban a sok mozgás és társasági program mögött rejtőzött. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 3. a numerológia szerint: kaland és szabadság „Az elfuserált családod miatt gondolod ezt” – Hogyan kezeld a partnered, ha leereszkedően bánik veled „Amikor épp feladtuk volna, akkor jött össze a baba” – Sikertörténetek több évnyi próbálkozás után „Mit tegyek, ha pasik nélkül boldogabb vagyok…?” Negyven felett sok nő jár ebben a cipőben

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